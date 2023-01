Tutkimus: Lepakot pakenevat tuulivoimaloita

Turun yliopiston julkaisemassa tutkimuksessa saatiin näyttöä siitä, että tuulivoimalat ajavat lepakot pois niiden luonnollisesta elinympäristöstä.

Tutkimuksessa tutkittiin tuulivoimaloiden vaikutusta lepakkopopulaatioihin. Tutkimusmetodina käytettiin tuulivoimaloista eri etäisyyksille asettuja mikrofoneja Suomen länsirannikolla, Porista Vaasan seudulla sijaitsevaan Torkkolaan. Tutkitut lajit olivat pohjanlepakkoja ja eri aitosiippoja. Mikrofonit neljän kuukauden ajaksi sijoitettiin 0-1000 metrin läheisyyteen tuulivoimaloista, jona aikana tutkijat äänittivät lepakoiden ääniä.

Tuloksien mukaan lepakot eivät tulleet tuulivoimaloiden läheisyyteen vaan pysyttelivät suurella etäisyydellä niitä. Pohjanlepakot tulivat enintään 800 metrin päähän tuulivoimaloista ja aitosiipoille etäisyys oli yhä suurempi kuin mitä tutkijat olivat valmistautuneet mittaamaan. On kuitenkin epäselvää, mikäli tuulivoimaloiden vaikutus johtuu itse tuulivoimalasta vai metsän hakkuusta voimalan ympärillä – mutta joka tapauksessa tuulivoimala ajaa lepakot pois niiden luonnollisesta elinympäristöstä.

Suomalaisia lepakoita koskien tulos on huolestuttava, sillä länsirannikko on usean vaeltelevan lepakkolajin elinympäristöä, ja myös aluetta, johon suuri osa Suomen tuulivoimasta on sijoitettuna ja niiden määrä lisääntyy koko ajan. Tutkimuksen mukaan tuulivoima vaikuttaa 7 prosenttiin Suomen pinta-alasta.

Tuulivoimaloilla on lepakoihin myös tappava efekti, kuten myös lintuihin. Useissa tutkimuksissa on huomattu, että lepakoita kuolee tuulivoimaloiden läheisyydessä sillä ne saattavat kuolla lentäessään tuulivoimalan roottoriin. Täten vihreä energia ei olekaan täysin vihreää.

