Tutkimus: Liberalismi on tunnepohjaista, konservatismi edustaa vakautta ja jatkuvuutta – suomalaiset valitsevat puolensa

EVAn arvo- ja asennetutkimus piirtää suomalaisista seuraavanlaisen kuvan: liberalismi merkitsee avoimuutta ja moniarvoisuutta, konservatismi taas auktoriteettien ja perinteiden puolustamista. Talouskäsitykset hämärtyvät, kun kapitalismi liitetään yhä useammin konservatiiviseen ajatteluun.
EVAn toimituspäällikkö Sami Metelinen tiivistää: ”Liberalismi merkitsee suomalaisille ennen kaikkea avoimuutta ja muutokseen sopeutumista, kun taas konservatismi edustaa järjestyksen ja vakauden arvostamista”.
Arvojen jakautuminen
Tutkimuksen mukaan:
- 63 % suomalaisista liittää suvaitsevaisuuden ensisijaisesti liberalismiin
- 71 % yhdistää perinteiden kunnioittamisen konservatismiin
- 48 % katsoo autoritaarisuuden kuuluvan konservatismin piiriin
Vain harva näkee näitä arvoja kuuluvan molempiin tai ei kumpaankaan suuntaukseen.
Talouskäsitykset murroksessa
Kapitalismi ja markkinatalous eivät enää näyttäydy yksiselitteisesti liberalismina:
- 42 % liittää yksityisen omistusoikeuden korostamisen konservatismiin
- Vapaaseen markkinatalouteen uskovat jakautuvat tasaisesti: 21 % näkee sen liberalismina, 21 % konservatismina ja 23 % molempina
Metelinen arvioi, että Suomeen on rantautumassa anglosaksinen tulkinta, jossa talousvapaus kytkeytyy konservatismiin ja liberalismi tarkoittaa ennen kaikkea arvoliberalismia.
Tutkimuksen taustat
Kyselyyn vastasi 2 070 henkilöä Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa 12.–24.3.2025. Otos edustaa koko maan 18–79-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaa), ja tulosten virhemarginaali on 2–3 prosenttiyksikköä. Tilastollisen analyysin toteutti Pentti Kiljunen (Yhdyskuntatutkimus Oy).
Lähde: STT