Tutkimus: Liberalismi on tunnepohjaista, konservatismi edustaa vakautta ja jatkuvuutta – suomalaiset valitsevat puolensa

EVAn arvo- ja asennetutkimus piirtää suomalaisista seuraavanlaisen kuvan: liberalismi merkitsee avoimuutta ja moniarvoisuutta, konservatismi taas auktoriteettien ja perinteiden puolustamista. Talouskäsitykset hämärtyvät, kun kapitalismi liitetään yhä useammin konservatiiviseen ajatteluun.

EVAn toimituspäällikkö Sami Metelinen tiivistää: ”Liberalismi merkitsee suomalaisille ennen kaikkea avoimuutta ja muutokseen sopeutumista, kun taas konservatismi edustaa järjestyksen ja vakauden arvostamista”.

Arvojen jakautuminen

Tutkimuksen mukaan:

63 % suomalaisista liittää suvaitsevaisuuden ensisijaisesti liberalismiin

71 % yhdistää perinteiden kunnioittamisen konservatismiin

48 % katsoo autoritaarisuuden kuuluvan konservatismin piiriin

Vain harva näkee näitä arvoja kuuluvan molempiin tai ei kumpaankaan suuntaukseen.

Talouskäsitykset murroksessa

Kapitalismi ja markkinatalous eivät enää näyttäydy yksiselitteisesti liberalismina:

42 % liittää yksityisen omistusoikeuden korostamisen konservatismiin

Vapaaseen markkinatalouteen uskovat jakautuvat tasaisesti: 21 % näkee sen liberalismina, 21 % konservatismina ja 23 % molempina

Metelinen arvioi, että Suomeen on rantautumassa anglosaksinen tulkinta, jossa talousvapaus kytkeytyy konservatismiin ja liberalismi tarkoittaa ennen kaikkea arvoliberalismia.

Tutkimuksen taustat

Kyselyyn vastasi 2 070 henkilöä Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa 12.–24.3.2025. Otos edustaa koko maan 18–79-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaa), ja tulosten virhemarginaali on 2–3 prosenttiyksikköä. Tilastollisen analyysin toteutti Pentti Kiljunen (Yhdyskuntatutkimus Oy).

Lähde: STT