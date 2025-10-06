Tutkimus: Maahanmuuttajataustaiset oppilaat eivät menesty koulutusjärjestelmässä

Saksan koulutusjärjestelmässä on vakava maahanmuuttoon liittyvä ongelma, toteaa tuore selvitys. Raportin mukaan maahanmuuttajataustaiset oppilaat menestyvät koulussa huomattavasti heikommin kuin kantasaksalaiset ikätoverinsa.

Walter Eucken -instituutin professori Lars Feldin johtama tutkimus osoittaa, että yli kolmasosa Saksan kouluissa opiskelevista lapsista on nykyään maahanmuuttajataustaisia – joko ulkomaalaissyntyisiä tai vähintään toinen vanhemmista on syntynyt ulkomailla.

Bild-lehden julkaisemasta raportista käy ilmi, että nämä oppilaat ovat selvästi yliedustettuina niiden joukossa, jotka eivät saa Schulabschlussia – tutkintoa, joka vastaa suunnilleen amerikkalaista lukion päättötodistusta.

Vuonna 2023 tutkinnon suorittamatta jättäneistä peräti 74 prosenttia oli maahanmuuttajataustaisia.

Raportti vahvistaa myös, että maahanmuuttajataustaiset oppilaat suoriutuvat selvästi heikommin standardoiduissa kokeissa verrattuna kantaväestön lapsiin.

Myös ammatillisen koulutuksen puolella näkyy selvä ero: lähes puolet niistä nuorista, joilla ei ole lainkaan ammatillista koulutusta vuonna 2023, oli maahanmuuttajataustaisia.

Professori Feld kommentoi tuloksia toteamalla: ”Lapset, joilla on maahanmuuttotausta, pärjäävät matematiikassa ja luonnontieteissä huonommin kuin ne, joilla ei ole vastaavaa taustaa. Näin ei saisi olla. Jos emme onnistu puuttumaan tähän sosiaali- ja koulutuspoliittisesti, hukkaamme valtavan potentiaalin, joka voisi hyödyttää koko maata.”

Tutkimuksessa nostettiin esiin useita mahdollisia syitä oppimistulosten eroihin. Yksi keskeinen tekijä on se, että monissa maahanmuuttajaperheissä ei puhuta saksaa kotona.

Varhaiskasvatuksen nähtiin olevan avainasemassa tilanteen parantamisessa, mutta samalla havaittiin merkittäviä eroja päiväkotien osallistumisasteessa.

Vuonna 2023 päiväkodissa kävi 3–6-vuotiaista kantaväestön lapsista 99 prosenttia, kun taas maahanmuuttajataustaisista samanikäisistä vain 77 prosenttia.

Lähde: Breitbart

