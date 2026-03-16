Tutkimus: Nuoret eivät enää mene työhaastatteluun yksin – vanhemmat mukana myös palkkaneuvotteluissa

Z‑sukupolven työelämätaitoja kyseenalaistetaan jälleen, kun tutkimus osoittaa nuorten työntekijöiden vanhempien osallistuvan jopa haastatteluihin ja palkkaneuvotteluihin.
Z‑sukupolveen (1995–2010 syntyneet) liitetään jo valmiiksi maine työelämän hankalimpana ikäluokkana: työmotivaatio horjuu, paineensietokyky on heikko ja loukkaantumisherkkyys korkealla. Nyt tuore selvitys paljastaa ilmiön, joka saa rekrytoijat hieraisemaan silmiään – nuoret ilmestyvät työhaastatteluun äiti tai isä mukanaan.
Zetyn noin tuhannelle Z‑sukupolven työntekijälle tekemän kyselyn mukaan 20 prosenttia kertoo, että vanhempi on ollut mukana työhaastattelussa. Näistä 15 prosenttia fyysisesti paikan päällä, loput etäyhteyden kautta. Newsweekin mukaan tämä voi kertoa siitä, että käsitys aikuisuudesta ja ammatillisuudesta on murroksessa, ja työnantajat joutuvat arvioimaan, kykeneekö hakija toimimaan työssä ilman jatkuvaa holhousta.
Vanhemmat mukana jo työnhakuvaiheessa
Haastatteluun osallistuminen ei ole ainoa asia, johon vanhemmat puuttuvat. Kyselyn mukaan 44 prosenttia nuorista kertoo saaneensa vanhemmilta apua CV:n kirjoittamiseen tai muokkaamiseen. Lisäksi joka viides sanoo, että vanhempi on jopa ottanut yhteyttä työnantajaan heidän puolestaan.
Finanssiosaamisen opettaja Alex Beene Tennesseen yliopistosta pitää neuvojen kysymistä sinänsä järkevänä, mutta vain tiettyyn rajaan asti.
”On hyvä hakea kokeneempien neuvoja, mutta liiallinen vanhempien osallistuminen kääntyy lähes aina hakijan tappioksi”, Beene sanoo.
Holhous jatkuu vielä työllistymisen jälkeen
Yllättävää kyllä, vanhempien vaikutus ei lopu edes työsopimuksen allekirjoittamiseen. Lähes 30 prosenttia kertoo, että vanhemmat ovat auttaneet myös palkan tai etujen neuvottelussa.
9i Capital Groupin toimitusjohtaja Kevin Thompson arvioi, että taustalla on kokemattomuus ja epävarmuus työelämän pelisäännöistä. HR‑konsultti Bryan Driscoll varoittaa, että tällainen riippuvuus voi estää nuoria kehittymästä itsenäisiksi työntekijöiksi.
”Jos haluat vaikutusvaltaa työmarkkinoilla, opettele oikeutesi, tunne arvosi ja rakenna voimaa yhdessä kollegoidesi kanssa. Se vie sinua paljon pidemmälle kuin se, että äiti istuu vieressä haastattelussa”, Driscoll toteaa.
Powers Financial Groupin perustaja Drew Powers huomauttaa, että työnantajat näkevät vanhempien suoran osallistumisen punaisena varoitusmerkkinä – etenkin jos vanhempi osallistuu haastatteluun tai neuvotteluihin hakijan puolesta.
Olen 30-vuotias, ja oma havainto omasta ikäluokasta ja minua vanhemmista, ysärillä syntyneistä on se, että on hankittu ammatit toiselta asteelta ja ehkä jatkettu opintoja.
Itselleni elämä on tarjonnut sitruunoita, mutta on sitä jotenkin jaksanut rämpiä suossa pienen toivon turvin. Tässäkin omaa juttuani haen ja olen ilmeisesti sen löytänyt luovana ihmisenä.
Vaikka olenkin aika sisäänpäinkääntynyt persoona, niin ei minun tarvitse kuitenkaan tuoda äitiä työhaastatteluun mukaan. Kuitenkin sentään monet haastattelut on koluttu läpi, eikä ole laitettu äitiä kirjoittamaan vuorosanojakaan siitä huolimatta, että olen verbaalisesti lähes tumpelo, tuntuu kuin pitäisi joka paikassa tuoda esiin persoonaa ja ulospäinsuuntautuneisuutta nopeasanaisuudella. Ei minulla nyt sentään ihmiskammoa ole, uskallan edes tervehtiä. Olisin huolissani itsestäni, jos en edes sitäkään osaisi.
Itselläni oli aina myös todella vaikeaa kehua omia ominaisuuksia työhaastattelussa (vaikka olenkin 70 luvulla syntynyt) ja olin alkuun todella kehnoissa työpaikoissa ilman motivaatiota, kunnes pääsin haastatteluun IT hommista vasta joskus vähän alle 30 vuotiaana ja kas kun haastattelussa kysyttiin enemmän tietokoneista ja tekniikasta kuin minusta itsestäni, niin osasinkin selittää kaiken mahdollisen todella hienosti.
Näin vanhasta luuserista tulikin 20 v työuran IT alalla tehnyt henkilö joka päätyi IT johtajaksi.
Tuttavalla oli samanlaisia ongelmia kunnes alkoi työskennellä eläinten parissa, ainoa homma jossa hänellä oli osaamista ja motivaatiota, ilmeisesti pitäisi vaan löytää se ’oma juttu’ ja hakeutua sinne töihin, harmi kun ei vaan aina oikein tiedä että mikä on se oikea työ itse kullekin.
Jos olisin työnantaja niin käännyttäisin ovelta takaisin sellaiset hakijat jotka ei ole napanuoraa saanut katkaistua.