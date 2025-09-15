Tutkimus paljastaa, että maahanmuuttajat aikovat jäädä Saksaan pysyvästi

Tulokset vahvistavat sen, minkä Euroopan liberaalit ovat kiistäneet jo vuosikymmenen ajan.
Lähes kaikki Saksaan huippuvuosina 2013-2019 tulleet turvapaikanhakijat haluavat jäädä maahan pysyvästi ja hankkia kansalaisuuden, ilmenee Saksan taloudellisen tutkimuksen instituutin (DIW Berlin) uudesta tutkimuksesta.
Tulokset vahvistavat sen, minkä eurooppalaiset liberaalit ovat kiistäneet jo vuosikymmenen ajan: turvapaikka ei ole monille maahanmuuttajille ollut niinkään tilapäistä suojelua vaan pikemminkin tie pitkäaikaiseen asettumiseen.
DIW:n tutkimuksen mukaan 98 prosenttia turvapaikanhakijoista, jotka tulivat Saksaan vuosina 2013-2019 kuudesta tärkeimmästä alkuperämaasta – Syyriasta, Afganistanista, Irakista, Eritreasta, Somaliasta ja Iranista – haluaa jäädä maahan pysyvästi ja hakee kansalaisuutta.
Tärkeimpiä motiiveja halutulle kansalaisuudelle ovat ”parempi pääsy työmarkkinoille, suurempi matkustusvapaus, oikeusturva ja perheenyhdistäminen”.
”Kansalaisuus suojaa maastapoistamiselta”
Kansalaisuus on monille maahanmuuttajille tärkeä myös siksi, että se ”suojaa heitä maastapoistamiselta”.
Kuten DIW:n raportissa selitetään: ”Se antaa pysyvän suojan lähtömaahan karkottamista vastaan, vaikka Saksan oikeudellinen tilanne tai lähtömaan poliittinen tilanne muuttuisi.”
Luvut ovat nyt ennätystasolla: viime vuonna noin 250 000 ihmistä sai Saksan passin – lähes 50 000 enemmän kuin edellisenä ennätysvuonna 2023.
Luvut vahvistavat sen, mitä epäilijät epäilivät jo pitkään: vuoden 2015 siirtolaisaalto ei ollut tilapäinen turvapaikkakriisi, vaan itse asiassa pysyvä väestönsiirto.
Vuosina 2014-2016 maahan tulleista turvapaikanhakijoista joka kuudes on nyt saanut Saksan passin, eli he näkyvät rikostilastoissa ”saksalaisina”.
Vaikka noin kaksi kolmasosaa tuolta ajalta tulleista turvapaikanhakijoista on nyt työssä, vain 20 prosentilla heistä on kokopäivätyö, ja suurin osa heistä tekee matalan ammattitaidon töitä.
Lähde: Junge Freiheit
