Tutkimus: Rasvainen juusto ja kerma suojaavat aivoja

Uusi ruotsalaistutkimus paljastaa, että rasvainen juusto ja kerma voivat vähentää dementian riskiä.

Ruotsalainen tutkimus haastaa vuosikymmenten ravintosuositukset: rasvainen juusto ja kerma voivat suojata aivoja ja vähentää dementian riskiä.

Lundin yliopiston laaja väestötutkimus, jossa seurattiin yli 27 000 ihmisen ruokailutottumuksia jopa 25 vuoden ajan, tuo esiin yllättävän havainnon. Ne, jotka söivät päivittäin runsaasti rasvaista juustoa ja kermaa, sairastuivat harvemmin dementiaan kuin ne, jotka välttelivät näitä tuotteita.

Tutkimuksen alussa osallistujien keski-ikä oli 58 vuotta. Seurannan aikana yli 3 200 heistä sai jonkin dementiadiagnoosin. Kun ruokavalion yksityiskohtia verrattiin myöhempiin sairastumisiin, paljastui selvä yhteys: päivittäinen noin 50 gramman juustomäärä – viisi tavallista viipaletta – laski dementiariskiä 13 prosenttia. Vaskulaarisen dementian kohdalla vaikutus oli vielä voimakkaampi: riski pieneni lähes 30 prosenttia. Myös Alzheimerin tautiin havaittiin suojaava vaikutus, mutta vain niillä, joilla ei ollut tiettyä geneettistä riskitekijää.

Kerma vahvisti samaa suuntaa. Vähintään 20 grammaa rasvaista kermaa päivittäin söivät henkilöt sairastuivat 16 prosenttia harvemmin kuin ne, jotka eivät käyttäneet kermaa lainkaan. Sen sijaan vähärasvaiset maitotuotteet eivät tarjonneet vastaavaa suojaa.

Tutkijat korostavat, että kyse on havainnoista, ei vielä todistetuista syy-seuraussuhteista. Silti tulokset tukevat käsitystä, että verisuoniterveys ja aivoterveys kulkevat käsi kädessä. Fermentoidut maitotuotteet, kuten juusto, on aiemminkin yhdistetty parempaan sydän- ja verisuoniterveyteen – ja se voi selittää osan dementiariskin alenemisesta.

Yksi keskeinen johtopäätös on, että kaikki maitotuotteet eivät ole samanarvoisia. Juuri rasvaiset, fermentoidut tuotteet näyttävät suojaavan, kun taas kevyttuotteet eivät tarjoa vastaavaa hyötyä. Tutkijat peräänkuuluttavat lisää tutkimusta, jotta voidaan selvittää, miksi juuri tietyt rasvaiset meijerituotteet näyttävät suojaavan aivoja ja voisivatko ne pitkällä aikavälillä vähentää dementian esiintyvyyttä

Lähde: Samnytt

