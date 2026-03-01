Tutkimus selittää katuväkivaltaa uudelleen – ei jengiytymistä vaan yrittäjämäistä toimintaa

Nuorisotutkimusseuran uuden tutkimuksen mukaan nuorten katuväkivallan taustalla on ennemminkin taloudellisia tekijöitä, kuin katujengi-ilmiö. Nuoret arvostavat tutkijoiden mukaan rahaa ja taloudellista itsenäisyyttä, mikä johtaa yrittäjämäiseen toimintaan.

Suomessa 2020-luvulla katuväkivaltaan kytketyt jengiytyminen tai katujengit eivät tuoreen tutkimuksen mukaan vaikutakaan olevan merkittäviä ilmiöitä kaupunkilähiöissä asuville nuorille.

Nuorisotutkimusseuran ”Kulttuurisesta nuoruudesta yrittävään nuoruuteen” -nimisessä työpaperissa kerrotaan, että katuväkivaltaa selittävä tekijä onkin kaupallistunut elämäntapa ja taloudelliset tekijät. Vahva rahan ja taloudellisen itsenäisyyden arvostus ilmenee nuorten yrittäjämäisenä toiminta – laillisena ja laittomana kaupankäyntinä – johon voi liittyä velkasuhteita ja väkivallan uhkaa.

– Tutkimuksemme perusteella väkivalta selittyy ennemminkin kaupallistuneilla elämäntavoilla ja taloudellisilla menestyspaineilla. Osa nuorista pyrkii tienaamaan harmaan ja laittoman alueen bisneksillä, jotka altistavat konflikteille, tutkijatohtori Malin Fransberg toteaa tiedotteessa.

– Julkisessa keskustelussa ja erityisesti poliisin ulostuloissa on toistunut näkemys, jonka mukaan nuorten väkivaltarikollisuuden taustalla on 2020-luvulla uudenlaisia ilmiöitä. Yläkouluikäisten ja tätä nuorempien osalta kyse on ajateltu olevan nuorisokulttuureista, joihin liittyy rikollisuuden ja jengielämän ihannointi, tietyt merkkivaatteet ja jopa rap-musiikki. Nuorten aikuisten kohdalla poliisi on puolestaan puhunut organisoituneista ”katujengeistä” ja niiden tekemistä vakavista väkivaltarikoksista.

Tutkimuksen mukaan nuorten keskinäisessä väkivallassa ei ole kuitenkaan ollut niinkään kyse vastakulttuureista tai ”rinnakkaisyhteiskunnista”, vaan ennemminkin vallitsevien arvostusten myötäilystä ja erityisesti vähävaraisista perheistä tulevien nuorten pyrkimyksistä toteuttaa taloudelliseen menestykseen liittyviä ihanteita.

– Nuorten bisnekset ovat ennen kaikkea yksin yrittämistä jengimäisen ja organisoidun toiminnan sijaan, erikoistutkija Antti Kivijärvi kertoo.

Asiasta uutisoi ensin Iltalehti.