Tutkimus: Suomalaiset odottavat kunnilta ja vaaliehdokkailta vastuullisuutta hankinnoissa

Suomalaisista 80 prosenttia on sitä mieltä, että kuntien pitää näyttää esimerkkiä tekemällä vastuullisia hankintoja. Yli 60 prosenttia myös ilmoittaa äänestävänsä kevään kuntavaaleissa mieluiten vastuullisia hankintoja tukevaa ehdokasta.

Kuntien merkitys vastuullisissa hankinnoissa on suuri, sillä kaikista julkisista hankinnoista noin 75 prosenttia tehdään kunnissa. Hankintojen arvo on vuosittain kymmeniä miljardeja euroja. Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan suurin osa suomalaisista on sitä mieltä, että kuntien pitäisi näyttää esimerkkiä vastuullisilla hankinnoilla ja yli 60 prosenttia kertoo äänestävänsä mieluiten ehdokasta, joka tukee vastuullisia hankintoja.

Ympäristömerkintä Suomi, Pro Luomu, Reilu Kauppa ja EkoCentria selvittivät suomalaisten mielipiteitä kuntien hankintapäätösten vastuullisuuteen liittyvissä asioissa tammikuussa 2021. Tutkimuksen perusteella vastuullisuutta vaaditaan yli puoluerajojen.

Erityisesti sosiaalisen vastuun merkitys on lisääntynyt viime vaaleista, jolloin vastaava tutkimus toteutettiin ensimmäisen kerran. Nyt 74 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että sosiaalisesti vastuullista tuotetta tulisi suosia kuntien hankinnoissa, vaikka hinta olisi olisikin hieman korkeampi (57 % v. 2016). Ympäristövastuullisia hankintoja suosisi korkeammasta hinnastakin huolimatta 68 prosenttia (64 % v. 2016). Suurin osa suomalaisista haluaa myös tietää, miten vastuullisuus on oman kotikunnan hankinnoissa otettu huomioon.

Sosiaalisella vastuullisuudella tutkimuksessa tarkoitettiin työ- ja ihmisoikeuksiin sekä työllisyyteen liittyviä kysymyksiä ja ympäristövastuullisuudella ympäristöön, ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä kysymyksiä.