Tutkimus: Suomalaiset pelkäävät suursotaa – silti luottamus Natoon vahvistunut

Lähes puolet suomalaisista pelkää Ukrainan sodan laajenevan eurooppalaiseksi suursodaksi, mutta Nato-jäsenyys saa silti laajaa kannatusta, käy ilmi EVAn tuoreesta arvo- ja asennetutkimuksesta.

Kuva: EVA.

Suomalaiset suhtautuvat Nato-jäsenyyteen edelleen myönteisesti, vaikka lähes puolet kansasta pelkää Ukrainan sodan eskaloituvan eurooppalaiseksi suursodaksi. Tämä käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) syksyn 2025 Arvo- ja asennetutkimuksesta, joka kartoitti kansalaisten näkemyksiä turvallisuudesta, Natosta ja kansainvälisestä tilanteesta.

Suursodan pelko jakaa kansaa

Tutkimuksen mukaan 46 prosenttia suomalaisista pelkää Ukrainan sodan laajenevan lähitulevaisuudessa eurooppalaiseksi suursodaksi. Vajaa kolmasosa (31 %) ei pidä uhkaa ajankohtaisena, ja viidesosa (22 %) ei osaa sanoa kantaansa. Pelko sodan laajenemisesta on selvästi yleisempää naisilla (57 %) kuin miehillä (37 %), ja korostuu erityisesti matalammin koulutetuissa ryhmissä.

Nato koetaan vahvaksi turvaksi – mutta epäilyksiäkin on

Luottamus Naton turvatakuisiin on vahvistunut kevään notkahduksen jälkeen, jolloin Donald Trumpin valinta Yhdysvaltain presidentiksi herätti epävarmuutta suomalaisten keskuudessa. Nyt 38 prosenttia suomalaisista uskoo, että Nato toimii niin järeänä pelotteena, ettei kukaan uskalla hyökätä liittouman jäsenmaihin. Kolmasosa (32 %) suhtautuu pelotevaikutukseen epäillen, ja lähes yhtä moni (30 %) ei ota asiaan kantaa.

Sukupuolten välillä on selvä ero: miehistä 48 prosenttia luottaa Naton pelotevaikutukseen, kun taas naisista vain 28 prosenttia jakaa saman näkemyksen.

Nato-jäsenyys saa laajaa kannatusta

Kaksi kolmesta suomalaisesta (67 %) suhtautuu Nato-jäsenyyteen myönteisesti, ja vain 10 prosenttia kielteisesti. Kokoomuksen äänestäjät ovat selkeimmin Nato-myönteisiä (90 %), mutta jäsenyyttä kannattaa enemmistö lähes kaikkien puolueiden kannattajista. Nato-myönteisyys on kuitenkin vaisuinta pienissä, alle 4 000 asukkaan kunnissa (43 %) sekä vasemmistoliiton kannattajien keskuudessa (44 %).

Oma puolustus edelleen keskiössä

Vaikka Nato koetaan tärkeänä turvallisuustekijänä, suomalaiset painottavat vahvasti oman puolustuksen merkitystä. Kaksi kolmesta (66 %) katsoo, että Suomen on kaikissa oloissa kyettävä vastaamaan itse turvallisuudestaan – muiden apuun ei voi luottaa. Vain 19 prosenttia on eri mieltä.

Epäluulo Nato-kumppaneiden apua kohtaan on yleistä: 53 prosenttia epäilee, ettei jäsenyys takaa liittolaisten tukea todellisessa kriisissä. Vain 28 prosenttia luottaa siihen, että Nato-maat auttaisivat Suomea hädän hetkellä. Epäluulo on yleisintä perussuomalaisten (64 %) ja vasemmistoliiton (59 %) kannattajien keskuudessa. EVA kuitenkin huomauttaa, ettei tämä heijasta suoraa Nato-vastaisuutta, vaan pikemminkin epävarmuutta kansainvälisen turvallisuusympäristön ennustettavuudesta.

Kansan realismi ja toiveet turvasta

EVAn toimituspäällikkö Sami Metelinen kiteyttää tutkimuksen tulokset seuraavasti:

”Kansan selvä enemmistö on tyytyväisiä siihen, että muiden maiden apu ei ole enää pelkkien toiveiden varassa, vaan Nato-jäsenyys on turvanamme. Samaan aikaan tiedostetaan, että oman puolustuksen pitää olla niin hyvässä terässä kuin voi. Suursodassakin jokaisen maan on viime kädessä huolehdittava omasta tontistaan.”

Tutkimuksen taustat

Tutkimus perustuu 2 038 suomalaisen vastauksiin, jotka kerättiin Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa 7.–20. lokakuuta 2025. Otos edustaa koko maan 18–79-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaa), ja se on muodostettu ositetulla satunnaisotannalla. Aineisto on painotettu vastaamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Tulosten virhemarginaali on 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tilastollisen analyysin ja tulosgrafiikan on laatinut Pentti Kiljunen Yhdyskuntatutkimus Oy:stä.

