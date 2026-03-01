Tutkimus: Transsukupuoliset yliedustettuja joukkoampumisissa

Transsukupuoliset tekevät lukumääränsä nähden 12-kertaisesti joukkoampumisia muuhun väestöön verrattuna Yhdysvalloissa tutkimuksen mukaan.
Vuosien 2018-2024 tilastoihin perustuvan tutkimuksen mukaan transsukupuoliset ovat yliedustettuja joukkoampujien tekijöinä, ainakin 12-kertaisesti muuhun väestöön nähden vuonna 2024.
Tilastoja on tutkittu aieminkin, mutta tällöin ei olla tultu samaan johtopäätelmään, koska tutkijat eivät olleet verranneet transsukupuolisten yksilöiden määrää muuhun väestöön.
Esimerkiksi vuonna 2024 Politifact oli väittänyt, että:” Ei ole todisteita kasvavasta extremistisestä LGBTQ+ väkivallasta tai trans-terrorismista.”
Uudessa tutkimuksessa kuitenkin verrattiin transsukupuolisia muihin eri väestöryhmiin ja vertailtiin niiden lukumääriä, jolloin huomattiin transsukupuolisten suhteettoman suuri osuus joukkoampumisissa.
”Suurin osa keskustelusta transsukupuolisista yksilöistä hylkää asian [joukkoampumiset] vakavana huolenaiheena, sillä ne ainoastaan vertaavat heidän ampumisiaan ammuskelujen kokonaislukumäärään eivätkä vertaa transsukupuolisten osuutta kokonaisväestöstä. Kuitenkin tämä on ainoa oikea tapa analysoida dataa. Aktiiviset ampumiset transsukupuolisten yksilöiden toimesta ovat muuttumassa vakavaksi ongelmaksi,” tutkimuksessa summattiin.
Lähde: Breitbart