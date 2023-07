Yhdysvaltalainen tutkimus: Transsukupuolisten sukupuolielinten leikkaukset aiheuttavat kroonista kipua ja inkontinenssia

”Suuri osa potilaista raportoi tuki- ja liikuntaelinten kivuista, liikkumisvaikeuksista ja lantionpohjan toimintahäiriöistä”, Floridan yliopiston professori Meryl Alappattu sanoi. ”Mitä tulee tämäntyyppisten hoitojen tehokkuuteen liittyvän tiedon saamiseen niin meillä on vielä paljon työtä tehtävänä.”

Floridan yliopiston ja Brooks Rehabilitationin tutkijat havaitsivat, että valtaosa (81 prosenttia) niistä, joille on tehty sukupuolielinten leikkaus viimeisten viiden vuoden aikana, kertovat Daily Mailin raportin mukaan kärsineensä kivuista alaselässä, nivusissa, lantiossa, rinnassa tai hartioissa viikkojen, kuukausien ja jopa vuosien ajan toimenpiteensä jälkeen.

Lisäksi yli puolet (57 prosenttia) näistä potilaista koki yhdynnän kivuliaaksi leikkauksen jälkeen, ja lähes kolmannes (29 prosenttia) heistä kärsi virtsankarkailusta tai tiheästä ja kiireellisestä tarpeesta käydä vessassa, todetaan raportissa.

