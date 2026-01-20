Tutkimus: Väestönvaihtoteoria on suosittu

Turun yliopiston tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten woke-asenteita.
Erikoistutkija Oskari Lahtisen tutkimus selvitti sekä vasemmiston että oikeiston asenteita. Lahtinen on jo aiemmin kehittänyt mittarit vasemmiston woke-asenteita eli ”kriittisen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden” asenteita mittaavan asteikon. Nyt hän on luonut mittariston ”kriittisen oikeiston” eli ”oikeisto-woken” asenteiden mittaamiseksi.
Kyselytutkimuksen mukaan oikeistolaista woke-ajattelua hallitsee usko väestönvaihtoteoriaan ja näkemys valkoisiin kohdistuvasta sorrosta.
Kysymys, pitääkö henkilö väkivaltaa oikeutettuna ”poliittisesti vaarallisia” ihmisiä kohtaan, on saanut selkeästi enemmän hyväksyntää vasemmistossa kuin edellisessä kyselyssä.
Kirjoittaja Oskari Lahtinen on ollut Vihreiden ja National Coalition Partyn jäsen.
Tilaa
Kirjaudu sisään
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi
0 Kommenttia
Uusin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit