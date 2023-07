Tutkimus: Yli neljä viidestä vanhemmasta kertoo lapsen kasvattamisen olevan parasta mitä heille on tapahtunut

Vanhemmuus tuo elämässä eteen paljon uusia haasteista, mutta saa arvostamaan sellaisia asioita elämässä mitä ilman lapsia ei ymmärtäisi arvostaa.

Calpol’in teettämään kyselytutkimukseen vastanneista jopa 84 prosenttia vastasi vanhemmaksi tulemisen olevan parasta, mitä heille on tapahtunut.

Kyselyyn vastasi n. 1300 alle 13-vuotiaan lapsen vanhempaa tai muuta huoltajaa. Heistä monet nostivat monia asioita esille, jotka ovat heidän mielestään parasta vanhemmuudessa. Artikkelin lopussa löytyy lista, mihin on koottu kyselyn mukaan 25 parasta asiaa vanhemmuudessa.

Tutkimukseen vastanneista 23 prosenttia kertovat nauttivansa lastensa ensikokemusten seuraamisesta.

61 prosenttia kertoo kokeneensa saaneen tarpeeksi tukea ensimmäisen 6 kuukauden aikana lapsen syntymästä. 35 prosenttia taas kertoo, etteivät kokeneen saaneensa tarpeeksi ulkopuolista tukea.

38 prosenttia kertoo vanhemmuuden vaikuttaneen heidän mielenterveyteen ja yleiseen jaksamiseen. Haastavinta aikaa kerrotaan olevan alle 3-vuotiaiden lasten kanssa.

Ilmeni myös, että 24 prosenttia vastanneista kertoo kokeneensa paineita onnistua luomaan välitön yhteys pieneen lapseen.

Noin 19 prosenttia kertoo, että lapset voivat auttaa vanhempia arvostamaan enemmän pieniä asioita elämässä.

Tutkimuksen tilasi Calpol, joka juhlistaa heidän 5 vuoden mittaista yhteistyötään NSPCC Helpline yhtiön kanssa julkaisemalla heidän “Don’t bottle it up!” kampanjansa.

NSPCC Helpline yhtiön johtaja, Kam Thandi sanoi “ Vanhemmuus voi näyttää erilaiselta jokaiselle.”

“ Olitpa sitten oppinut käyttäytymismallisi vanhempana aijemmilta sukupolvilta tai muodostanut oman vanhemmuustyylin, vahvalla tukiverkolla pääsee todella pitkälle.”

“ Joten on aivan yhtä tärkeää pitää huolta omasta mielenterveydestä kuin lapsen hyvinvoinnista.”

Heistä, joilla on enemmän kuin yksi lapsi, 72 prosenttia uskoi olevansa “parempi” vanhempi seuraavan lapsen kohdalla.

Tärkeimpinä ominaisuuksina vanhemmat listaavat olevan kärsivällisyys (41%), rakastava luonne (30%) ja valmius odottamattomiin tilanteisiin (20%).

25 Parasta asiaa alle 13-vuotiaan lapsen vanhempana olemisessa:

1. Halit

2. Seurata heidän persoonallisuuden kehitystä

3. He saavat sinut nauramaan

4. Kuulla lasten hauskoja lausahduksia

5. Kokea uusia hauskoja kokemuksia heidän kanssaan.

6. He saavat sinut arvostamaan pieniä asioita elämässä enemmän

7. Elää uudelleen joulun taika lasten kautta

8. Nähdä heidän tekevän jotain, mitä opetit heille

9. Monet oudot ja hauskat kysymykset, mitä he esittävät

10. Synttärijuhlat

11. Nähdä maailma heidän silmin

12. Oppia uusia asioita heidän rinnallaan

13. Lastenelokuvien katsominen yhdessä

14. Iltasatujen lukeminen yhdessä

15. Kuunnella keskusteluja, joita he käy toisten lasten kanssa

16. Tuntea olonsa sankariksi, kun teet jotain normaalia kuten esimerkiksi. Vaihdat patterit leluun

17. Heidän söpöt kohteliaisuudet

18. Arvostat omia vanhempiasi enemmän

19. Viedä heidät eläintarhaan

20. Pääset luomaan uusia ystävyyssuhteita toisten äitien/isien kanssa

21. Kuulla, kun he juttelevat itsekseen nukkumaan mentäessä

22. Ostaa heille lelu jolla itse haluaisit salaa leikkiä.

23. Mahdollisuus päästä leikkimään lempeitä leikkejä aikuisena

24. Lelujen ostaminen ja lelukauppojen selaaminen

25. Tehdä uudenlaisia leipomuksia tilaisuuksiin kuten esim. Pääsiäisjuhliin.

LÄHTEET: Mirror.co.uk, flagandcross.com