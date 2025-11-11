Tutkimus: Yli puolet ukrainalaispakolaisista aikoo jäädä Saksaan pysyvästi

Saksan viranomaiset näkevät ukrainalaiset pakolaiset voimavarana, mutta Ukrainassa kehitys herättää huolta väestökadon ja jälleenrakennuksen kannalta.
Yli puolet Saksaan paenneista ukrainalaisista aikoo jäädä maahan pysyvästi, selviää Saksan väestötutkimuslaitoksen (Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung) tuoreesta selvityksestä. Tutkimuksen mukaan 59 prosenttia ukrainalaisista pakolaisista suunnittelee jäävänsä Saksaan ”useiksi vuosiksi tai pysyvästi”, ja lähes puolet (49 %) ilmoittaa haluavansa asettua maahan lopullisesti.
Tulokset osoittavat selkeää muutosta aiempiin vuosiin verrattuna: vuonna 2023 vastaava luku oli 44 prosenttia, ja talvella 2022 – vain alle vuosi sodan alkamisen jälkeen – ainoastaan 26 prosenttia ukrainalaisista ilmaisi halunsa jäädä Saksaan pysyvästi.
Perhetilanne vaikuttaa ratkaisevasti
Tutkimus tuo esiin, että perhetilanne on merkittävä tekijä päätöksenteossa. Sodan alkuvaiheessa suurin osa Saksaan saapuneista ukrainalaisista oli naisia, jotka pakenivat maasta yksin. Sittemmin monet heistä ovat saaneet puolisonsa ja perheensä Saksaan, mikä on lisännyt halukkuutta jäädä pysyvästi. Perheiden yhdistyminen näyttää olevan keskeinen tekijä kotimaahan palaamisen halun vähenemisessä.
Toisaalta niissä tapauksissa, joissa naiset ovat jääneet eroon Ukrainaan jääneistä puolisoistaan – usein näiden jäätyä taistelemaan – on monissa tapauksissa johtanut parisuhteiden päättymiseen. Tilastojen mukaan kolmasosa etäsuhteista Ukrainan ja Saksan välillä on kariutunut sodan aikana. Naiset, jotka ovat eronneet ukrainalaisista puolisoistaan, ovat tutkimuksen mukaan kaikkein halukkaimpia jäämään Saksaan.
Työllistyminen lisää juurtumista
Toinen merkittävä tekijä on työllistyminen. Vuonna 2022 vain 18 prosenttia ukrainalaisista pakolaisista oli työelämässä Saksassa, mutta nyt luku on noussut jo puoleen. Tämä kehitys viittaa siihen, että yhä useampi ukrainalainen on onnistunut integroitumaan saksalaiseen yhteiskuntaan ja löytämään paikkansa työmarkkinoilla.
Saksan viranomaiset suhtautuvat kehitykseen myönteisesti. Väestötutkimuslaitos kuvailee ukrainalaisia pakolaisia ”merkittäväksi resurssiksi Saksan työmarkkinoille”, mikä viittaa siihen, että maan hallinto näkee heidät osana ratkaisua työvoimapulaan.
Ukrainan näkökulmasta huolestuttava kehitys
Vaikka Saksassa kehitystä pidetään myönteisenä, Ukrainassa tilanne herättää huolta. Erityisesti nuorten naisten pysyvä maastamuutto voi aiheuttaa pitkällä aikavälillä vakavia demografisia ja taloudellisia ongelmia sodan jälkeisessä jälleenrakennuksessa. Ukrainan hallinto saattaa nähdä pysyvän muuttoliikkeen uhkana maan tulevaisuudelle, erityisesti kun kyse on työikäisestä väestöstä.
