Vihreä siirtymä johtaa epävarmaan energiatuotantoon.

Euroopan vihreää energiasiirtymää johtava Saksa on ongelmissa: Tuulivoima ei tuota riittävästi energiaa, koska ei vain tuule. Keskiverto tuulenvoima on laskenut vuoden 2025 aikana alle 5,5 metriin sekunnissa, mikä on alinta yli 50 vuoteen. Tämän seurauksena tuulienergian tuotanto on laskenut 31% aiempaan vuoteen verrattuna.

Tuulivoimalla liiketoimia tekevän PNE:n tulot ovat tämän myötä laskeneet 31,4 miljoonasta eurosta 27,9 miljoonaan euroon ja sen liikevoitto on ollut 7,1 miljoonan euron edestä tappiollista viimeisen kolmen kuukauden aikana. Saksa onkin pakon edestä joutunut perustamaan perinteisiä voimaloita estääkseen sähkökatkokset.

Lisäksi Saksa aikoo purkaa ensimmäisen merellä sijaitsevan tuulipuistonsa, Alpha Ventusin, 15 vuoden toiminnan jälkeen sen taloudellisen kannattamattomuuden takia. Anteliaiden avustusten päättymisen jälkeen laitoksen tulot laskivat 15,4 sentiltä per kilowattitunti 3,9 senttiin per kilowattitunti, mikä teki siitä taloudellisesti kannattamattoman.

Vihreän energian heikkous on ilmeisesti ollut joidenkin poliitikkojenkin tiedossa, sillä viime hallituksen talousministerinä toiminut Vihreän puolueen Robert Habeck oli vaatinut 40 kaasuvoimalan rakentamista vuoteen 2030 mennessä vihreän energian katkosten varalta.

Lähde: European Conservative

Lue lisää aiheesta: