Tuulivoimaloiden purku nousee kasvuun – hallitus valmistelee uutta lakia

Tuulivoimaloiden purkumäärien odotetaan kasvavan voimakkaasti tulevina vuosikymmeninä, ja hallitus valmistelee nyt lainsäädäntöä tilanteen hallitsemiseksi.

Ympäristöministeriö esittää uutta lakia, joka määrittelisi selkeästi käytöstä poistettujen maatuulivoimaloiden purkamisvastuut ja niihin liittyvän purkuvakuuden. Lausuntoja esitykseen voi antaa 2.4.2026 saakka.

”Maatuulivoimaloiden purkamisen vastuut kirjataan nyt selkeästi lakiin. Selkeät pelisäännöt lisäävät alan hyväksyttävyyttä ja ennakoitavuutta”, toteaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala tiedotteessa.

Selkeä vastuunjako: omistaja purkaa, kunta valvoo

Ehdotuksen mukaan tuulivoimalan omistaja olisi jatkossa velvollinen purkamaan käytöstä poistetun voimalan sekä palauttamaan alueen rakentamista edeltäneeseen tilaan. Purkamisvelvollisuus kattaisi:

voimalan kaikki maanpäälliset osat

perustukset

pystytys- ja huoltokentän rakenteet

Maanpäälliset osat olisi purettava kokonaan. Perustusten ja kenttärakenteiden purkamisvelvoite voitaisiin täsmentää purkamisluvassa, jossa huomioitaisiin ympäristövaikutukset sekä maanomistajan ja alueen jatkokäytön tarpeet.

Purkuvakuus pakolliseksi – kunta viimekätisenä vastuunkantajana

Rakentamishankkeeseen ryhtyvän olisi asetettava kunnalle purkuvakuus, joka kattaisi purkukustannukset myös tilanteissa, joissa omistaja laiminlyö velvoitteensa.

Jos tuulivoimala sijaitsee vuokramaalla ja omistaja ei huolehdi purkamisesta, eikä vakuus riitä kustannuksiin, vastuu siirtyisi voimalan sijaintikunnalle. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen valvoisi purkamisvelvoitteiden toteutumista ja hallinnoisi vakuuksia.

Laki voimaan 2027 – soveltaminen uusiin hankkeisiin vuodesta 2028

Uusi laki ja siihen liittyvät muutokset on tarkoitus saattaa voimaan 1.1.2027. Purkuvakuutta ja kunnan toissijaista vastuuta koskevia säännöksiä sovellettaisiin tuulivoimaloihin, joiden rakentamislupaa haetaan vuodesta 2028 alkaen.

Purkumäärät kasvussa – nykyinen lainsäädäntö riittämätön

Suomen teollisen kokoluokan tuulivoimaloista suurin osa on rakennettu vuoden 2011 jälkeen, ja niiden tekninen käyttöikä on noin 25–35 vuotta. Tähän mennessä Suomessa on purettu vasta noin 50 voimalaa, mutta purkutarve kasvaa nopeasti 2030-luvulle tultaessa.

Tällä hetkellä tuulivoimaloiden purkamista ei säädellä kattavalla erityislainsäädännöllä, vaan vastuut määräytyvät sopimusten sekä yleisen rakentamis-, jätehuolto- ja ympäristölainsäädännön perusteella. Ministeriön mukaan uusi laki loisi selkeyttä ja ennakoitavuutta tilanteeseen, jossa purkamisen määrä kasvaa merkittävästi.

Lue lisää aiheesta: