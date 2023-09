Twitteriä kehotettiin estämään juutalainen sananvapauden vastainen ADL

Amerikkalaiset sananvapauden puolestapuhujat vaativat hashtagilla #BanTheADL, että juutalainen sananvapauden vastainen Anti-Defamation League -järjestö (ADL) suljetaan X/Twitteristä. Nyt Elon Musk on ”tykkäillyt” aloitteesta.

ADL on joutunut tulituksen kohteeksi sen jälkeen, kun kävi ilmi, että järjestö painosti Fox Newsia erottamaan pitkäaikaisen juontajansa Tucker Carlsonin, joka myös sai potkut. Hänellä on nyt sen sijaan erittäin suosittu ohjelma X:ssä (entinen Twitter).

Perjantaina irlantilainen oikeistoaktivisti Keith Woods vaati X:ää estämään ADL:n toiminnan ja väitti, että ADL kontrolloi sosiaalista mediaa ja saa sen estämään kaikki, jotka yrittävät keskustella juutalaisista ja heidän vaikutuksestaan maahanmuuttopolitiikkaan.

Aiemmin ADL:n johtaja Jonathan Greenblatt oli kirjoittanut viestin, jossa hän kertoi suunnitelmistaan saada X:n toimitusjohtaja Linda Yaccarinon ottamaan käyttöön tiukemman sensuurin alustalla. ADL kannattaa muun muassa tekoälyn (AI) käyttöönottoa, joka voi tunnistaa juutalaisiin kohdistuvan kritiikin ja sensuroida sen ennen kuin kukaan ihminen ehtii lukemaan sitä.

”Minulla oli eilen hyvin avoin + tuottava keskustelu @LindayaX:n kanssa @X:stä, siitä, mikä toimii ja mikä ei, ja siitä, mitä heidän on tehtävä, jotta vihaan voidaan puuttua tehokkaasti alustalla”, Greenblatt kirjoitti myöhemmin poistetussa viestissä.

”Arvostin hänen yhteydenottoaan ja toivon, että palvelu paranee. @ADL on valppaana ja antaa hänelle ja @ElonMuskille tunnustusta, jos palvelu paranee. …. ja pidättää oikeuden soittaa heille takaisin, kunnes he tekevät niin.”

Who elected this man? Why is he able to influence every major social media platform to control what people see, even down to manipulating algorithms?#BanTheADL pic.twitter.com/L0nRFpC8x4 — Keith Woods (@KeithWoodsYT) September 1, 2023

Woodsiin liittyi nopeasti Matt Walsh, konservatiivinen bloggaaja ja poliittinen kommentaattori, jolla on miljoonia seuraajia. Tunnisteen alle oli muutamassa tunnissa kirjoitettu 115 000 viestiä, ja jopa Twitterin omistaja Elon Musk tykkäsi Keith Woodsin alkuperäisestä viestistä.

If you want to keep hate off the platform then I guess you agree that we need to #BanTheADL https://t.co/JVaHZszb48 — Matt Walsh (@MattWalshBlog) September 1, 2023

Musk vastasi myös joihinkin huolestuneiden amerikkalaisten viesteihin ja vihjasi, ettei juutalaisjärjestö horjuttaisi häntä.

”ADL on yrittänyt kovasti kuristaa X/Twitteriä”, Musk kirjoitti.

ADL has tried very hard to strangle X/Twitter — Elon Musk (@elonmusk) September 1, 2023

ADL on kehottanut mainostajia boikotoimaan X:ä, kuten muutkin vasemmistoryhmät. Elon Musk ei kuitenkaan ole taipunut vaatimuksiin ja on ilmoittanut aikovansa haastaa boikotteja järjestävät ryhmät oikeuteen.

Aiemmin viime kuussa X haastoi oikeuteen yhden näistä ryhmistä, yh (CCDH) -järjestön, vaatien vahingonkorvausta mainostulojen menetyksestä, joka johtuu ryhmän mainostajien häirinnästä.

Lähde: Fria Tider