Tyler Robinson: ”Minulla on tilaisuus eliminoida Charlie Kirk, ja aion käyttää sen” – syyttäjät vaativat kuolemantuomiota murhaajalle

Charlie Kirkin epäilty murhaaja, 22-vuotias vasemmistolainen trantifa-aktivisti Tyler Robinson, sai tiistaina syytteet törkeästä murhasta, ampuma-aseen laittomasta käytöstä sekä kahdesta oikeuden estämiseen liittyvästä rikoksesta.
CBS Newsin mukaan syytteisiin sisältyy myös kaksi todistajan manipulointia koskevaa rikosta sekä väkivallanteko lapsen läsnä ollessa.
Utahin piirikunnan syyttäjä Jeff Gray ilmoitti, että syyttäjät aikovat vaatia Robinsonille kuolemantuomiota, perustellen tekoa poliittisilla motiiveilla.
Syyttäjän mukaan rikospaikalta löytynyt kivääri sisälsi Robinsonin DNA:ta liipaisimessa, mikä liittää hänet suoraan tekoon.
Robinson on vangittuna ilman takuiden mahdollisuutta Utahin piirikunnan vankilassa, ja hänen ensimmäinen oikeudenistuntonsa pidettiin tiistaina klo 17.00 paikallista aikaa.
Robinson saapui kuulemiseensa etäyhteydellä ilman omaa asianajajaa ja pukeutuneena suojaliiviin.
CBS News siteerasi syyttäjä Grayta, joka totesi: ”Charlie Kirk murhattiin harjoittaessaan yhtä amerikkalaisen yhteiskunnan pyhimmistä ja arvostetuimmista oikeuksista – ajatusten vapaata vaihtoa, totuuden etsimistä ja pyrkimystä kohti täydellisempää yhteiskuntaa.”
Oikeus myönsi lähestymiskiellon Kirkin leskelle, Erika Kirkille, ja seuraava käsittelypäivä on määrätty maanantaina 29. syyskuuta 2025 klo 10.00 paikallista aikaa.
FBI:n johtaja Kash Patel kertoi, että Robinson oli jättänyt jälkeensä viestin, jossa hän ilmaisi aikomuksensa tappaa Kirk.
Patel luki viestin sisällön: ”Minulla on tilaisuus eliminoida Charlie Kirk, ja aion käyttää sen.”