Työkyvyttömyyseläkkeen ja työn yhdistäminen helpottuu – joustomalli sallisi ansiorajojen ylitykset

Sosiaali- ja terveysministeriö esittää uutta joustomallia, joka helpottaisi työkyvyttömyyseläkkeen ja työn yhdistämistä ilman äkillistä eläkkeen katkeamista.
Sosiaali- ja terveysministeriö on avannut lausuntokierroksen hallituksen esitysluonnoksesta, joka muuttaisi perusteellisesti työkyvyttömyyseläkkeen ja työansioiden yhteensovittamista koskevaa lainsäädäntöä. Esityksen ytimessä on niin sanottu joustomalli, joka korvaisi nykyiset määräaikaiset säännökset eläkkeen lepäämään jättämisestä. Lausuntoja voi antaa 12.3.2026 saakka.
Tavoitteena joustavampi työnteko eläkkeen rinnalla
Ehdotettu joustomalli mahdollistaisi sen, että työkyvyttömyyseläkkeen saaja voisi tehdä työtä aiempaa vapaammin ilman pelkoa siitä, että yksittäinen ansioraja ylitys katkaisisi eläkkeen maksun. Malli sallisi ansaintarajan ylittämisen kalenterivuoden aikana tiettyyn rajaan asti ilman vaikutusta eläkkeen määrään.
Sosiaali- ja terveysministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) kuvaa uudistusta pitkään odotetuksi ja inhimilliseksi:
“Joustomalli on inhimillinen uudistus, joka helpottaa työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla työskentelyä ja mahdollisuutta hyödyntää jäljellä olevaa työkykyä ilman pelkoa äkillisestä eläkkeen katkeamisesta. Se on kannustava malli, jota on toivottu vuosia ja joka tukee aktiivista ja hyvää elämää myös silloin, kun täysi töihinpaluu ei ole terveydellisistä syistä mahdollista.”
Työllisyysvaikutukset maltillisia – julkinen talous vahvistuisi
STM arvioi, että joustomalli lisäisi työntekoa 300–1000 henkilötyövuodella. Työllisyyden paranemisen arvioidaan vahvistavan julkista taloutta 9–29 miljoonalla eurolla, todennäköisesti lähemmäs arvioiden alarajaa.
Samalla työeläkemenojen arvioidaan vähenevän 5,8 miljoonalla eurolla ja Kelan eläkemenojen 1,4 miljoonalla eurolla, mikä puolestaan pienentäisi verotuloja noin 4 miljoonalla eurolla. Kokonaisvaikutus olisi kuitenkin julkista taloutta vahvistava.
Laaja lainsäädäntöpaketti – useita lakeja muutettaisiin
Joustomalli koskisi sekä työeläkelaitosten maksamia työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeitä että Kelan maksamia etuuksia, kuten työkyvyttömyyseläkettä ja takuueläkettä. Myös työuraeläke sisältyisi malliin.
Esitysluonnos sisältää muutoksia laajaan joukkoon lakeja, kuten:
- työntekijän eläkelaki
- yrittäjän eläkelaki
- maatalousyrittäjän eläkelaki
- merimieseläkelaki
- julkisten alojen eläkelaki
- kansaneläkelaki
- takuueläkettä koskeva laki
- vammaisetuuslaki
- eläkkeensaajan asumistukilaki
- sairausvakuutuslaki
- työttömyysturvalaki
- yleistukilaki
- Eläketurvakeskusta koskeva laki
- lisäeläkesäätiöitä ja -kassoja koskeva laki
Lisäksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta annetun lain 13 § kumottaisiin.
Joustosumma korvaisi nykyisen lepäämään jättämisen
Uudessa mallissa työkyvyttömyyseläkkeen saajalle laskettaisiin vuosittainen joustosumma, joka olisi kaksinkertainen kuukausittaiseen suojaosaan nähden. Suojaosa määrittää sen, kuinka paljon eläkkeen saaja voi ansaita kuukaudessa ilman vaikutusta eläkkeen maksamiseen.
Jos suojaosa ylittyy, ylimenevä osa vähennetään joustosummasta. Kun joustosumma on käytetty, ylitykset peritään takaisin – mutta eläkettä ei menetetä kokonaan, ellei ylitys ole merkittävä.
Tämä mahdollistaisi esimerkiksi lomarahojen ja muiden kertaluonteisten korvausten vastaanottamisen ilman välitöntä eläkkeen katkeamista.
Pitkäaikainen ylitys muuttaisi eläkkeen tasoa
Jos suojaosa ylittyy yhtäjaksoisesti:
- 12 kuukauden ajan → täysi työkyvyttömyyseläke muutetaan osatyökyvyttömyyseläkkeeksi
- 24 kuukauden ajan → osatyökyvyttömyyseläke tarkistetaan vastaavasti
Tavoitteena tukea työkykyä ja paluuta työelämään
STM:n mukaan joustomallin tarkoitus on tukea työkyvyttömyyseläkkeen saajien jäljellä olevaa työkykyä ja mahdollistaa joustava työskentely eläkkeen rinnalla. Malli perustuu hallitusohjelman kirjauksiin ja korvaisi nykyisen määräaikaisen sääntelyn pysyvällä lainsäädännöllä.
Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2028.