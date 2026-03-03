Työkyvyttömyyseläkkeen ja työn yhdistäminen helpottuu – joustomalli sallisi ansiorajojen ylitykset

Sosiaali- ja terveysministeriö esittää uutta joustomallia, joka helpottaisi työkyvyttömyyseläkkeen ja työn yhdistämistä ilman äkillistä eläkkeen katkeamista.

Sosiaali- ja terveysministeriö on avannut lausuntokierroksen hallituksen esitysluonnoksesta, joka muuttaisi perusteellisesti työkyvyttömyyseläkkeen ja työansioiden yhteensovittamista koskevaa lainsäädäntöä. Esityksen ytimessä on niin sanottu joustomalli, joka korvaisi nykyiset määräaikaiset säännökset eläkkeen lepäämään jättämisestä. Lausuntoja voi antaa 12.3.2026 saakka.

Tavoitteena joustavampi työnteko eläkkeen rinnalla

Ehdotettu joustomalli mahdollistaisi sen, että työkyvyttömyyseläkkeen saaja voisi tehdä työtä aiempaa vapaammin ilman pelkoa siitä, että yksittäinen ansioraja ylitys katkaisisi eläkkeen maksun. Malli sallisi ansaintarajan ylittämisen kalenterivuoden aikana tiettyyn rajaan asti ilman vaikutusta eläkkeen määrään.

Sosiaali- ja terveysministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) kuvaa uudistusta pitkään odotetuksi ja inhimilliseksi:

“Joustomalli on inhimillinen uudistus, joka helpottaa työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla työskentelyä ja mahdollisuutta hyödyntää jäljellä olevaa työkykyä ilman pelkoa äkillisestä eläkkeen katkeamisesta. Se on kannustava malli, jota on toivottu vuosia ja joka tukee aktiivista ja hyvää elämää myös silloin, kun täysi töihinpaluu ei ole terveydellisistä syistä mahdollista.”

Työllisyysvaikutukset maltillisia – julkinen talous vahvistuisi

STM arvioi, että joustomalli lisäisi työntekoa 300–1000 henkilötyövuodella. Työllisyyden paranemisen arvioidaan vahvistavan julkista taloutta 9–29 miljoonalla eurolla, todennäköisesti lähemmäs arvioiden alarajaa.

Samalla työeläkemenojen arvioidaan vähenevän 5,8 miljoonalla eurolla ja Kelan eläkemenojen 1,4 miljoonalla eurolla, mikä puolestaan pienentäisi verotuloja noin 4 miljoonalla eurolla. Kokonaisvaikutus olisi kuitenkin julkista taloutta vahvistava.

Laaja lainsäädäntöpaketti – useita lakeja muutettaisiin

Joustomalli koskisi sekä työeläkelaitosten maksamia työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeitä että Kelan maksamia etuuksia, kuten työkyvyttömyyseläkettä ja takuueläkettä. Myös työuraeläke sisältyisi malliin.

Esitysluonnos sisältää muutoksia laajaan joukkoon lakeja, kuten:

työntekijän eläkelaki

yrittäjän eläkelaki

maatalousyrittäjän eläkelaki

merimieseläkelaki

julkisten alojen eläkelaki

kansaneläkelaki

takuueläkettä koskeva laki

vammaisetuuslaki

eläkkeensaajan asumistukilaki

sairausvakuutuslaki

työttömyysturvalaki

yleistukilaki

Eläketurvakeskusta koskeva laki

lisäeläkesäätiöitä ja -kassoja koskeva laki

Lisäksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta annetun lain 13 § kumottaisiin.

Joustosumma korvaisi nykyisen lepäämään jättämisen

Uudessa mallissa työkyvyttömyyseläkkeen saajalle laskettaisiin vuosittainen joustosumma, joka olisi kaksinkertainen kuukausittaiseen suojaosaan nähden. Suojaosa määrittää sen, kuinka paljon eläkkeen saaja voi ansaita kuukaudessa ilman vaikutusta eläkkeen maksamiseen.

Jos suojaosa ylittyy, ylimenevä osa vähennetään joustosummasta. Kun joustosumma on käytetty, ylitykset peritään takaisin – mutta eläkettä ei menetetä kokonaan, ellei ylitys ole merkittävä.

Tämä mahdollistaisi esimerkiksi lomarahojen ja muiden kertaluonteisten korvausten vastaanottamisen ilman välitöntä eläkkeen katkeamista.

Pitkäaikainen ylitys muuttaisi eläkkeen tasoa

Jos suojaosa ylittyy yhtäjaksoisesti:

12 kuukauden ajan → täysi työkyvyttömyyseläke muutetaan osatyökyvyttömyyseläkkeeksi

→ täysi työkyvyttömyyseläke muutetaan osatyökyvyttömyyseläkkeeksi 24 kuukauden ajan → osatyökyvyttömyyseläke tarkistetaan vastaavasti

Tavoitteena tukea työkykyä ja paluuta työelämään

STM:n mukaan joustomallin tarkoitus on tukea työkyvyttömyyseläkkeen saajien jäljellä olevaa työkykyä ja mahdollistaa joustava työskentely eläkkeen rinnalla. Malli perustuu hallitusohjelman kirjauksiin ja korvaisi nykyisen määräaikaisen sääntelyn pysyvällä lainsäädännöllä.

Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2028.

