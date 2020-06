Työntekijämäärä putosi toukokuussa 11,6 prosenttia – pudotus jyrkempi kuin finanssikriisissä

Työntekijämäärät laskivat Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä toukokuussa 11,6 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Yli kaksi kuukautta jatkunut pudotus työntekijämäärissä on indeksin mittaushistorian jyrkin ja suurempi kuin finanssikriisin pahimpina hetkinä. Suurin lasku oli ravitsemus- ja majoitusalalla, missä pudotusta oli yli 58 prosenttia.

Ilmarisen suhdanneindeksi antaa ajantasaista tietoa Suomen talouden kehityksestä. Se kuvaa muutosta yhteensä yli 40 000 yrityksen ja noin 500 000 työntekijän joukosta.

Työntekijämäärä laski toukokuussa 11,6 prosenttia verrattuna vuoden takaiseen ajankohtaan. Huhtikuussa laskua oli 5,4 prosenttia, joten koronapandemian vaikutus kiihtyi edelleen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä.

– Tarkastelussamme myös Ilmarisen asiakasyritysten palkkasumma eli työntekijöille maksettujen bruttopalkkojen summa laski toukokuussa noin 11 prosenttia, eli palkkasumman lasku vastaa työntekijämäärän muutosta, sanoo Ilmarisen tutkija Jouni Vatanen.

Työntekijämäärän pudotus on Ilmarisen suhdanneindeksin historian jyrkin ja suurempi kuin finanssikriisissä.

– Finanssikriisin aikana laskusuhdanteen vaikutus näkyi työpaikkojen vähenemisenä suhdanneherkillä aloilla. Nyt moni työntekijä on ollut toistaiseksi lomautettuna. Uskon finanssikriisiä nopeampaan paluuseen positiiviseen kehitykseen, kunhan yritysten näkymät eivät oleellisesti heikkene, Vatanen arvioi.

Erityisen kovasti koronasta on kärsinyt majoitus- ja ravitsemusala, missä liiketoiminta loppui kuin seinään rajoitusten tultua voimaan.

– Majoitus- ja ravitsemusalan työntekijämäärä laski jo huhtikuussa 23 prosenttia. Toukokuussa lasku jyrkkeni vielä odotettua enemmän ja työntekijämäärä oli nyt yli 58 prosenttia pienempi kuin vuosi sitten. Syynä jatkuvaan laskuun on arvioni mukaan se, että osa toimialan henkilöistä sai vielä palkkaa huhtikuun puolella, vaikka moni oli jo lomautettuna. Vastaavasti uskon, että pahin syöksy alalla on nyt nähty ja on mahdollista siirtyä positiivisempaan kehitykseen rajoituksia purettaessa.

Toukokuun tarkastelussa ei yksikään suhdanneindeksin toimialoista ollut plussan puolella.

– Vähiten laskua työntekijämäärissä oli tietotekniikka- ja viestintäalalla: noin kaksi prosenttia. Myös teollisuusalan työntekijämäärän viiden prosentin lasku oli monia muita toimialoja vähemmän.

Taloudelliset vaikutukset näkyvät kaikkialla Suomessa

Ilmarisen suhdanneindeksin huhtikuun alueellisissa tuloksissa oli mielenkiintoista, että vaikka koronan sairastavuus on suurinta nimenomaan Etelä-Suomessa, niin taloudelliset vaikutukset näkyvät erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa.

– Nyt toukokuun suhdanneindeksin tuloksia tarkasteltaessa yksikään alue ei ole selvinnyt oleellisesti muita paremmin. Kaikilla alueilla työntekijämäärä laski toukokuussa vähintään noin kymmenen prosenttia vuoden takaisesta. Kaikkein heikoin tilanne oli kuitenkin yhä Pohjois-Suomessa, jossa työntekijämäärä väheni 15 prosenttia.

Suhdanneindeksiä on julkaistu vuodesta 2013 lähtien.