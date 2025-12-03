Työstä kieltäytymisestä haaveiltiin Helsingin vasemmistoliiton joulumyyjäisissä

Viime lauantaina Kulttuuritalolla Helsingissä järjestettiin vasemmistoliiton ”Antikapitalistiset joulumyyjäiset”, jossa oli mahdollista osallistua luentoihin. Pontus Purokuru luennoi joulumyyjäisissä työstä kieltäytymisestä, Purokurun mukaan käynnissä on ’hiljainen pako palkkatöistä’, erityisesti nuorten keskuudessa.

Työ nykyisessä merkityksessään on tuore käsite, joka kehittyi kapitalismin ja teollistumisen myötä, Purokuru sanoo. – Työstä kieltäytyminen ei tarkoita kaiken vaivannäön välttelemistä, vaan ’mielettömän, turhan tai vahingollisen’ työn välttämistä.

Luennon otsikko oli Maailma ilman työtä: kysymyksiä ja myyttejä työstäkieltäytymisestä.

– Ihmiset, varsinkin nuoret, haaveilevat nykyään usein enemmän esimerkiksi pienyrittäjyydestä, sisällöntuotannosta tai influensserina itsensä elättämisestä kuin perinteisestä palkkatyöstä, Purokuru sanoo.

Purokuru: Työ on vasta viime vuosisatoina kehittynyt abstraktio

Purokurun mukaan työn käsite on edelleen häilyvä. Hän toteaa, että työ nykyisessä merkityksessään on ylipäätään varsin tuore käsite: esimerkiksi antiikin Kreikassa sellaista ei tunnettu.

– Työ on kapitalismin historiassa viime vuosisatoina kehittynyt abstraktio, kun iso osa ihmisyhteiskuntien historiasta on tultu toimeen ilman tuollaista yleistä työn käsitettä.

Toimettomina ihmiset eivät tietenkään ole sitä ennenkään olleet, mutta nykyisenkaltaiselle palkkatyön käsitteelle ei Purokurun mukaan ollut ennen teollistumista ja kapitalismia edes tarvetta.

Sittemmin työ, ja nimenomaan palkkatyö, on muodostunut lähtökohdaksi, josta poikkeamista saatetaan paheksua.

Purokuru sanoo, että työstä kieltäytymisellä on nykyään paha kaiku, mutta ei kaikissa tapauksissa.

– Esimerkiksi sijoittaminen ja pääomatuloilla eläminen on täysin hyväksyttyä, mutta jostain syistä sosiaalituella eläminen ei sitten olekaan.

Työ rajoittaa vapautta

Purokuru toteaa, että työstä kieltäytymiselle voi olla monia erilaisia syitä.

Yleistä on, että palkkatyön katsotaan rajoittavan vapautta.

– Varmaan aika iso osa suomalaisista haaveilee lottovoitosta tai että saisi vaikka nettipokerilla ansaittua sen verran rahaa, että ei olisi pakko tehdä palkkatyötä.

Samasta syystä moni pyrkii järjestämään toimeentulonsa ryhtymällä yrittäjäksi.

– Yrittäminenhän se vasta kovaa työtä onkin, mutta siinä on kuitenkin monesti haave siitä, että pääsisi vähitellen ulos perinteisestä työstä ja saisi määrittää itse omat tekemisensä.

Eläkeläisyys mielekkäänä elämänmuotona

Purokuru summaa, että palkkatyöstä kieltäytymisen ei tarvitse tarkoittaa kaikenlaisen vaivannäön välttelemistä. – Se tarkoittaa mielettömän, turhan tai vahingollisen vaivannäön välttämistä.

Purokuru sanoo, että työstä kieltäytymistä saatetaan pohtia jopa pelolla myös siitä näkökulmasta, että mitä ihmiset sitten tekevät, jos he eivät ole täysipäiväisesti töissä.

Hän sanoo pohtineensa eläkeläisyyttä.

– Minusta sitä on kiinnostavaa tarkastella elämänmuotona, jossa voidaan tehdä paljon asioita, mutta ei palkkatyötä, ja elää silti hyvin mielekästä elämää.

Antikapitalistiset joulumyyjäiset järjesti Helsingin Vasemmistoliitto, Kantakaupungin, Pasilan-Vallilan ja Kallion Vasemmiston osastot ja Vasemmistolinkki. Tapahtumaa tukemassa olivat KSL-opintokeskus ja Helsingin Yhteiskunnallinen Opisto.

Asiasta uutisoi Iltalehti