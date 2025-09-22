Työväenpuolueen hallitus kannattaa Sharia-tuomioistuimien sallimista: ”Osa britannialaisia arvoja”

Hallitus kannattaa myös muslimien määrittelemää laajennetun ”islamofobian” käsitettä.

Reform UK-puolueen kansanedustaja Sarah Pochin oli kysynyt parlamentin alahuoneelta tukisiko hallitus Sharia-tuomioistuimien sallimista Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jolloin ministeri Sarah Sackman oli yksiselitteisesti antanut näille kannatuksensa.

”Sharia laki ei ole osa Englannin ja Walesin lakeja, mutta on osa kristillistä, juutalaista ja muita uskonnollisia tuomioistuimia, joissa ihmiset päättävät asettaa itsensä näiden tuomioistuimien eteen, mikä kuuluu uskonnolliseen suvaitsevaisuuteen joka on tärkeä britannialainen arvo,” Sackman oli sanonut.

The Telegraphin raportoinnin mukaan jo noin 85 Sharia-tuomioistuinta toimisi ympäri maata. Näitä johtavat paikalliset muslimimiehet, ja niissä yleensä käsitellään avioero- tai perintöriitoja.

Monet varoittavat Sharia-tuomioistuinten sallimisen johtavan rinnakkaisoikeusjärjestelmän syntymiseen, joissa islamin lait menevät Britannian lakien yläpuolelle.

Työväenpuolueen hallitus kannattaa myös laajennettua ”islamofobian” käsitettä

Sharia-tuomioistuimien sallimisen ohella työväenpuolueen johtama hallitus myös kertoo kannattavansa laajennettua ”islamofobian” käsitettä, joihin lukeutuu esimerkiksi sellaiset väitteet, että profeetta Muhammed olisi ollut pedofiili, ja että muslimit olisivat levittäneet islaminuskoa miekan voimalla, tai että muslimit alistaisivat vähemmistöryhmiä. Yksikään näistä väitteistä ei tietenkään muslimien mukaan pidä paikkaansa.

Konservatiivipuolueen edustaja Nick Timothy myös mainitsi laajennetun ”islamofobian” määritelmän luokittelevan keskustelut pääosin pakistanilaisista koostuneista muslimien lastenraiskausjengeistä ”rasismiksi,” kuin myös väitteet Muslimiveljeskunnan kaltaisten liikkeiden pyrkivän soluttautumaan virkamiesjärjestelmään, niin kuin on jo raportoitu Ranskassa tapahtuneen.

Niin kuin juutalaiset syyttävät kriitikoitaan ”antisemitismistä,” muslimit haukkuvat heitä kritisoivia ”islamofobisiksi,” jonka sanotaan olevan ääri-islamilaisen Muslimiveljeskunnan sepittämä käsite.

Lähde: Breitbart

Lue lisää aiheesta: