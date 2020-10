Tyttärelle ja entiselle miehelle syytteet valekuolleen irakilaisen tapauksessa

Valtionsyyttäjä on nostanut syytteet törkeästä petoksesta ja törkeästä väärennyksestä.

Syytteet on nostettu vuonna 1996 syntynyttä naista ja vuonna 1984 syntynyttä miestä vastaan. Nainen on Irakissa tapetuksi väitetyn mutta edelleen elossa olevan irakilaisen turvapaikanhakija Alin tytär. Mies on naisen entinen aviomies.

Syytteet liittyvät Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) Suomelle 14.11.2019 antamaan langettavaan tuomioon. Tuomiossa EIT katsoi Suomen rikkoneen Euroopan ihmisoikeussopimusta käännyttäessään joulukuussa 2017 Irakiin turvapaikanhakijan, jonka väitettiin tulleen surmatuksi pian Irakiin paluun jälkeen. Samalla Suomi määrättiin maksamaan ihmisoikeusvalituksen tehneelle naiselle korvauksia.

Nyt nostetut syytteet koskevat törkeätä petosta ja törkeätä väärennystä. Syytteiden mukaan EIT:lle annetut tiedot turvapaikanhakijan kuolemasta olivat totuudenvastaisia ja asiaa koskevat kirjalliset todisteet väärennettyjä.

Samoja henkilöitä vastaan oli lisäksi nostettu syytteet törkeästä väärennyksestä koskien samojen väärennettyjen asiakirjojen käyttämistä todisteina Helsingin hallinto-oikeudessa vuosina 2017–2019.

Helsingin hallinto-oikeuteen jättämässään valituksessa nainen ja mies vaativat Maahanmuuttoviraston antaman turvapaikkapäätöksen kumoamista. Valituksen mukaan naisen ja hänen lastensa käännyttäminen rikkoisi palautuskieltoa eikä heillä olisi tukiverkkoa isä-Alin tultua tapetuksi Irakissa. Valituksen tueksi hallinto-oikeudelle toimitettiin Alin kuolemaan liittyviä asiakirjoja, jotka myöhemmin osoittautuivat väärennöksiksi.

Syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta, koska hallinto-oikeusprosessissa ei ollut kysymys taloudellisen hyödyn tavoittelusta, jota petoksen toteutuminen lain mukaan edellyttää.

Naista vastaan on lisäksi nostettu syyte perättömästä lausumasta viranomaismenettelyssä. Syyte koskee epäiltyä väärien tietojen antamista vuonna 2015 suoritetussa turvapaikkakuulustelussa.

Nainen on esitutkinnassa osittain tunnustanut epäillyt teot. Mies on kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikokseen.

