Tyttäret todistivat muistisairaan äitinsä karmeaa kohtelua palvelukodissa – Lapin hyvinvointialue pyytää anteeksi

Tornion Karungissa sijaitsevan hyvinvointialueen palvelukodin asukkaan epäasiallinen kohtelu paljastui omaisille ikkunan kautta heidän poistuessaan talosta. Tytär kirjoitti kokemuksestaan Facebookissa, jonka jälkeen tarina levisi sosiaalisessa mediassa. Lapin hyvinvointialue pyytää anteeksi ja jatkaa asian käsittelyä virallisena sosiaalihuollon muistutuksena.

Joulukuun 7. päivä kemiläinen Kristiina Smeds oli sukulaisten kesken tapaamassa Alzheimerin tautia sairastavaa 70-vuotiasta äitiään ikääntyneiden ympärivuorokautista palveluasumista tarjoavassa palvelukodissa Tornion Karungissa.

”Meillä oli mukana monenlaista maistuvaa syötävää, jota siinä mukavan rupattelun merkeissä herkuttelimme. Äidillämme on pitkälle edennyt muistisairaus, mutta silti hän oli mukana jutuissamme omalla tavallaan ja välillä, kun hauskoja porisimme niin nauroikin makeasti kovaan ääneen, että itteä melkein ilosta itketti kuunnella ja katsella Äitiä”, kirjoittaa Smeds Facebook-päivityksessään.

Vierailun päätyttyä sisarukset kokivat järkytyksen

Smeds oli sisarensa kanssa illan päätteeksi käyttäneet äitinsä pesulla ja saattaneet hänet vielä päiväsaliin. Sisarukset kertoivat hoitajille, että äiti on valmis nukkumaan muuten, mutta hampaat on vielä pesemättä.

”Hyvillä mielin kävelimme ulos mukavan illan jälkeen”, kirjoittaa Smeds.

Ulos päästyään naiset näkivät ikkunan kautta, miten kaksi hoitajaa raahasi ihmistä kovaa vauhtia käytävällä ja hetkeä myöhemmin katselivat äitinsä huoneen ikkunasta hirveää näytelmää.

”Toinen hoitajista riuhtaisi Äitiltämme fleecetakin pois päältä, sitten laittoivat istumaan matalalla olevalle sähkösängylle ja kirjaimellisesti heittivät hänen kipeät jalkansa sänkyyn ja samalla iljettävällä tavalla heittivät myös peiton päälle, ainut työ mitä heille jäi oli hampaiden pesu, niin se jäi tekemättä. Kun Äitimme oli saatu sängyn pohjalle hoitajat pistivät suunsa makeaksi Äidillemme jätetyillä konvehdeilla ja sen jälkeen alkoi huoneen ratsaus. Toinen hoitajista tonki joka paikan jääkaapin, pakasteen ja vielä roskakorinkin ratsasi.”

Sisarukset palasivat takaisin palvelukotiin selvittämään asiaa. Lopulta toinen hoitajista pyysi anteeksi.

Anteeksipyyntö ei poistanut järkytystä ja Smeds pohti Facebook-kirjoituksessaan, onko tällainen jokapäiväistä kohtelua ja olisivatko he koskaan saaneet tietää, jos eivät olisi omin silmin nähneet.

Itsekin hoitoalalla työskentelevä Smeds kirjoitti: ”Haluan tuoda tämän omakohtaisen kokemuksen näkyväksi, sillä jos koskaan ei epäkohtia tuoda julki, niin eihän semmosia ole, eikä niihin pystytä puuttumaan!”

Hyvinvointialue tutkii epäasiallista kohtelua

Lapin hyvinvointialue kertoo Facebook-sivuillaan, että se selvittää asiakkaan epäasiallista kohtelua.

Hyvinvointialueen ikääntyneiden palvelujen johtaja Annukka Marjala kertoo Ylelle, että ei voi kommentoida yksittäistä tapausta tarkemmin yksityisyyden suojan vuoksi.

Hän kuitenkin kertoo, että heidän tietoonsa tullutta asiaa on jo käsitelty alustavasti henkilökunnan ja omaisten kanssa. Hyvinvointialue jatkaa asian käsittelyä virallisena sosiaalihuollon muistutuksena.

– Olemme yhdessä yksikön toiminnasta vastaavien kanssa käyneet tapahtunutta läpi. Pyydämme anteeksi epäasiallista kohtelua, Marjala sanoo.

Marjalan mukaan tapaus voi johtaa ainakin työntekijälle annettavaan varoitukseen.

– Yleensä tällaisen epäasiallisen kohtelun tapahtumat ovat niin vakavia, että niistä seuraa vähintään varoitus siihen syyllistyneelle henkilölle.