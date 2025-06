”Tyttö tänne tai tapan teidät!” – genitaalit paljaana heiluva algerialainen yritti viedä ranskalaisperheen 8-vuotiaan tyttären heinähangolla uhaten

Psykiatri oli ennestään arvioinut jo karkotettavaksi määrätyn algerialaisen ”vajaaälyiseksi ja erittäin vaaralliseksi.”

Toukokuussa Ranskan Brétigny-sur-Orgen kunnassa tapahtuneessa kotiin tunkeutumisessa algerialainen maahanmuuttaja oli murtautunut perheen kotiin heinähangolla aseistautuneena, paljastanut perheelle genitaalinsa ja vaatinut saada viedä mukanaan perheen 8-vuotiaan tyttären.

”Oli aikainen aamu ja olimme vielä nukkumassa. Kuulimme ääniä. Luulimme niiden olevan naapurimme työstämässä aitaansa, mutta äänet tuntuivat tulevan liian läheltä. Juoksin alakertaan ja näin ikkunaluukun auki ja käden. Kirkaisin,” Johanna-nimellä tapauksesta kuvauksen antanut perheen äiti oli sanonut.

Nainen oli nähnyt algerialaismiehen yrittämässä tunkeutua heidän kotiinsa.

”Hän oli ikkunan edessä heinähanko kädessään, jonka hän oli ottanut puutarhastamme. Hän tuijotti minua pitkään, joten menin yläkertaan soittamaan poliisille. Otin myös kuvan hänestä. Tyttäremme oli herännyt ja käskin häntä piiloutumaan.”

Algerialainen oli juossut toisen ikkunan luo ja hajottanut sen heinähangolla. Tässä kohtaa mies pääsi tunkeutumaan kodin sisälle.

”Tyttäreni ja minä piileskelimme yläkerran makuuhuoneessa. Mieheni pysyi käytävällä selvittääkseen mitä tunkeutuja haluaa. Mieheni käski minua pakenemaan. Heitin tyynyjä ikkunasta pehmentääkseni alastuloamme.”

Algerialainen oli tässä kohtaa riisunut paitansa päältään, kiskonut housunsa alas ja alkanut masturboimaan Johannan miehen edessä. Hän oli poiminut heinähangon ja julistanut ”Aion tappaa teidät.”

Pian hän sanoi myös ”Pikkutyttö tänne tai tapan teidät!”

Johanna oli tässä vaiheessa napannut tyttärensä ja hypännyt talon toisesta kerroksesta pihalle. Hänen miehensä oli napannut perheen koiran ja seurannut vaimoaan perässä, minkä seurauksena hänen nilkkansa vahingoittui ja hän joutui olemaan poissa töistä.

Poliisi oli hetken kuluttua saapunut paikalle ja ottanut algerialaisen kiinni perheen kylpyhuoneesta.

Parikymppinen epäilty on oleskellut Ranskassa noin vuoden ajan ja hänet on jo aiemmin määrätty karkotettavaksi. Myös psykiatri on ennestään arvioinut hänet ”vajaaälyiseksi ja erittäin vaaralliseksi.” Algerialainen on lisäksi kertonut kuulevansa ”ääniä päässään” ja hänet mahdollisesti tuomitaan vankilan sijaan mielisairaalaan.

Lähde: Remix News

