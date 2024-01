UFC-mestari homomyönteiselle toimittajalle: ”Olet heikko mies”

Nykyinen UFC:n keskisarjan mestari Sean Strickland vastasi äskettäin kysymyksiin lauantain UFC 297 -tapahtumasta, jossa hän kohtaa valkoisen eteläafrikkalaisen Dricus du Plessisin. Strickland on aikaisemmin tehnyt tunteita herättäneitä lausuntoja naisista, homoista ja transsukupuolisista, ja kanadalainen toimittaja yritti haastaa hänet näistä.

Strickland kysyi sitten, oliko toimittaja itse homo tai pitäisikö hän sitä hyväksyttävänä, jos hänen poikansa olisi homo.

”Minulla ei olisi mitään ongelmaa sen kanssa”, vakuutti toimittaja, joka kuvasi itseään ”liittolaiseksi LGBTQ-yhteisölle”.

Tämä sai Stricklandin hyökkäämään kovasti kanadalaista vastaan.

”Olet heikko mies. Olet osa ongelmaa, valitsit Justin Trudeaun [pääministeriksi], olet vain säälittävä”, vastasi UFC-mestari.

”Tosiasia on, että sinulta puuttuu selkäranka. Kun hän [Trudeau] sulkee koko maan ja sulkee pankkitilejä, kysyt minulta tällaisia kysymyksiä. Mene helvettiin!”

Toimittaja jatkoi kysymysten esittämistä Stricklandille hänen lausunnoistaan Bud Lightista ja heidän yhteistyöstään transmalli Dylan Mulvaneyn kanssa ja siitä seuranneesta kuluttajaboikotista.

”Kymmenen vuotta sitten transasiaa pidettiin mielenterveyden häiriönä ja yhtäkkiä sellaiset kuin sinä ovat soluttautuneet maailmaan. Olet infektio, olet heikkouden määritelmä. Kaikki, mikä maailmassa on vialla, johtuu sellaisista kuin sinä”, vastasi Strickland.

”Parasta on, ettei maailma osta sinun paskaasi. Maailma ei sano: ’Olet oikeassa, naisilla on penikset’. Maailma sanoo: ’On olemassa kaksi sukupuolta'”, jatkoi Strickland ja osoitti kulttuurimarxistista toimittajaa ”koko maailman viholliseksi.”

Strickland on aiemmin myöntänyt olleensa ”uusnatsi” nuorena ja on kuvannut Yhdysvaltoja ”rappeutuvana maana”. Stricklandin mukaan rappio alkoi, kun naiset saivat äänioikeuden.

”Meidän miesten täytyy äänestää joku, joka laittaa miehet töihin, nostaa palkkoja ja rakentaa sen helvetin muurin”, hän sanoi lehdistötilaisuudessa Las Vegasissa viime kesänä.

