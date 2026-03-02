Uhkaavasti käyttäytynyt mies ei totellut – poliisi joutui ampumaan

Poliisi sai sunnuntai-iltana 1. maaliskuuta hätäkeskuksen kautta ilmoituksen, jonka mukaan Jyväskylässä Helokantiellä oli nähty miehen jahtaavan naista puukko kädessä. Pian hätäkeskukseen tuli uusia ilmoituksia, joiden mukaan Keltinmäentien Salessa oli nähty uhkaavasti käyttäytynyt mies puukon kanssa.

Paikan päällä poliisi käskytti uhkaavasti käyttäytynyttä miestä, mutta hän ei totellut käskytystä. Poliisi joutui käyttämään ampuma-asetta ja etälamautinta tilanteessa.

Mies sai tapahtumapaikalla ensiapua ja hänet on toimitettu sairaalahoitoon.