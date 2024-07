Ukraina: 42 000 kadonnutta

Ukrainan sisäministeriöllä on lista ”erityisissä olosuhteissa” kadonneista ihmisistä. Listalla on tällä hetkellä 42 000 ihmistä.

Luvussa eivät ole mukana 3 000 elossa löydettyä, joista suurin osa on entisiä sotavankeja, tai kuolleiksi vahvistetut kadonneet.

”Meillä on tällä hetkellä 4 000 tunnistettua vainajaa”, kertoo Ukrainan sisäministeriön tiedottaja. ”Suurin osa vainajista on sotilashenkilöstöä, joka on aiemmin listattu kadonneeksi”.

Lähde SVT txt-tv