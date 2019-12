Ukraina ryhtyy venäläisen kaasun kauppamieheksi

Ukraina ja Venäjä ovat päässeet lopulliseen sopimukseen maakaasun kauttakulun ehdoista Venäjältä Eurooppaan.

Sopimuksen mukaan Ukrainan Naftogaz on vastedes vastuullinen toimija, jonka palveluksista Venäjän Gazprom suorittaa korvauksen. Vuosittain sovitut toimitusmäärät vastaavat nykyisten kaasutoimitusten volyymiä, ottaen huomioon että vastedes Ukraina alkaa jälleen ostaa maakaasua suoraan Venäjältä.

Tänään julkistettu sopimus on viisivuotinen, jonka jälkeen on sovittu optio toimitusten jatkamisesta seuraavat viisi vuotta. Ensi vuonna kaasutoimitukset Eurooppaan ovat 65 miljardia kuutiometriä, kun ne esimerkiksi kuluneena vuonna ovat olleet 85 miljardia kuutiometriä. Toimitukset varsinaisesti Eurooppaan eivät vähene, koska Ukraina alkaa jälleen ostaa kaasua suoraan Venäjältä, eikä ”paluukaasuna” eurooppalaisilta energiayhtiöiltä. Vuosina 2021-24 toimitusten minimi on 40 mrd kuutiometriä.

Ratkaiseva muutos on Ukrainan koko syksyn esittämä tarve muuttaa kauppatapaa siten, että Naftogaz alkaa toimia kaasun välityksessä sekä ostajana että myyjänä. Venäläinen osapuoli ilmoitti valmiutensa tähän toistuvasti, kysymys oli vain sovittavasta toimitusten määrästä sekä tämän ”välityspalvelun” hinnoittelusta. Tähän asti Gazprom maksoi Naftogazille siirtomaksua, mutta oli itse kaasukaupan päätoimija. Nyt venäläinen kaasujätti maksaa sovituista palveluista. Nyt myös ukrainalaisella osapuolella on bisnesintressi.

Venäjän varapääministeri Dimitri Kozak on Tassin välittämässä uutisessa vuolaasti kiittänyt Ukrainaa saavutetusta sovusta. Ilman Kievin rakentavaa panosta ei sopu olisi ollut mahdollinen, sanoi hän. Vastedes sovittavat toimitukset eurooppalaiselle tilaajille ovat Naftogazin hoidettavana, totesi tyytyväinen varapääministeri. Kaasun perushinta olisi myös Naftogazin määriteltävissä solmittavien sopimustoimitusten sallimissa rajoissa.

Naftogazin taholta ilmoitettiin äskettäin strateginen linjaus ryhtyä kaasukaupassa sekä ostajaksi että myyjäksi. Ukrainan maakaasuvarastoinnin kapasiteetti on merkittävä ja sitä on tarkoitus lisätä. Tälläkin hetkellä Ukraina on varastoinut talven varalle 20 miljardia kuutiometriä, enemmän kuin koskaan.

Ukraina ja Venäjä eivät vielä tänään voineet ilmoittaa keskinäisen suoran kaasukaupan uusista ehdoista, hintatasosta ja määristä. Kuluneet viisi vuotta ovat olleet siltä osin olleet enimmäkseen jäissä. Presidentti Putin mainitsi pari päivää sitten Venäjän olevan valmis huomattaviin hinnanalennuksiin, jopa 25 prosentilla vallitsevasta hintatasosta. Näiltä osin keskinäiset neuvottelut jatkuvat uudenvuoden jälkeen. Kiireisintä on 31. joulukuuta katkolla olevan eurooppalaisen kauttakulkusopimuksen uusiminen eri osapuolten kesken.

Kuitenkin osapuolet ovat sopineet, että Venäjä maksaa Ukrainalle Tukholman välitystuomioistuimen määräämän korvauksen, 2,9 miljardia dollaria aiemmista kaasutoimitusten aikaisista hintaerimielisyyksistä. Samalla Ukraina luopuu sikäläisen antimonopolikomission vaatimasta 7,4 miljardista dollarista, joka olisi Gazpromin monopoliaseman aiheuttama menetys Ukrainalle. Nyt kaikki aiemmat erimielisyydet ja vaatimukset halutaan puolin ja toisin kuitata.

