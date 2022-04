Ukrainalainen droneohjaaja: ”Näemme venäläisten pakenevan”

Ranskan televisio on haastatellut ukrainalaisen, kauko-ohjatuilla droneilla taistelevan ryhmän johtajaa.

”Toimimme kellon ympäri, tarkkailemme vihollista ja etsimme heidän olinpaikkansa. Sitten iskemme,” ryhmän johtaja kertoo. ”Joskus venäläiset kuulevat dronien tulevan. Silloin he yleensä pakenevat kauhuissaan, mutta kaikki heistä eivät selviä hengissä.”

Drone, josta käytetään myös nimityksiä drooni ja lennokki, on maan kamaralta kauko-ohjattava lentolaite. Joitakin dronemalleja voidaan aseistaa, toisia käytetään tiedusteluun tai tykistön tulituksen ohjaamiseen kohteeseen.

Ranskan television haastatteleman miehen ryhmä on värvätty 2014 perustetusta ”Aerozvidka”- osastosta, joka on erikoistunut sodankäyntiin droneilla. Osastoon kuuluu vapaaehtoisia IT-asiantuntijoita ja insinöörejä. Osittain joukkorahoituksella toimiva ”Aerozvidka” on nyt olennainen osa Ukrainan puolustusta.

Ukrainalaisten tietojen mukaan noin 30 droneohjaajaa oli ratkaisevassa asemassa taannoin, kun kymmenien kilometrien mittainen venäläisten ajoneuvojen kolonna pysäytettiin.

Kolonnaa vastaan hyökkäsi sotilaitten lisäksi myös itse valmistettuja erikoisdroneja, jotka pystyivät pudottamaan puolentoista kilon painoisia pommeja venäläisten niskaan.

Tämä on vain yksi esimerkki siitä, kuinka nopeasti liikkuvat, dronien tukemat joukot ovat pystyneet hidastamaan eteneviä venäläisiä.

Lähde SVT