Ukrainalainen lainsäätäjä teki kranaatti-iskun neuvoston kokouksessa ja haavoitti 26:ta – EU oli sopinut vain tunteja aiemmin jäsenyysneuvottelujen aloittamisesta

Ukrainalainen lainsäätäjä on tappanut itsensä ja haavoittanut kymmeniä räjäytettyään useita kranaatteja täpötäydessä neuvoston kokouksessa.

Välikohtaus sattui perjantaiaamun istuntokokouksessa Kerets’kyn kyläneuvostossa Länsi-Ukrainassa Mukaševon alueella lähellä Unkarin, Romanian ja Slovakian rajaa.

Ukrainan poliisin Telegram-viestisovelluksessa julkaisemassa kuvamateriaalissa näkyy mustiin pukeutunut mies seisomassa sen pienen huoneen ovella, jossa valtuuston kokous on käynnissä.

Erään asukkaan ja valtuuston jäsenen välillä käydään kiivasta keskustelua, jonka mies keskeyttää huutaen: ”Saanko?”.

Mies vetää takin taskusta esiin ainakin kolme kranaattia, vetää sokan ulos ja heittää räjähteet eteensä lattialle.

Osallistujat eivät näytä käsittävän, mitä tapahtuu, ennen kuin kranaatit räjähtävät, mikä aiheuttaa paniikkia ja pakokauhua läsnäolijoiden keskuudessa.

Breaking.. Ukraine Man Detonates Grenades During Village Council Meeting; 1 Dead, 26 Injured The building where the meeting was held and the man detonated grenades is a building that belongs to Keretsky village council, as per Ukrainian news agency Interfax. pic.twitter.com/A57V0kLKy2

