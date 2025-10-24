Ukrainalaisen Iryna Zarutskan murhaaja voi saada kuolemantuomion

23-vuotias ukrainalaisnainen Iryna Zarutska sai metrossa surmansa brutaalissa veitsihyökkäyksessä Pohjois-Carolinan Charlottessa. Hyökkäys tallentui valvontakameraan ja järkytti koko maata. Epäilty, 34-vuotias Decarlos Brown Jr., on nyt syytteessä murhasta – ja saattaa kohdata kuolemantuomion.

Valvontavideon mukaan Iryna Zarutska istuutui vaunuun Decarlos Brown Jr. eteen. Neljä minuuttia myöhemmin musta mies veti esiin linkkuveitsen ja iski naista takaapäin kolme kertaa. Poliisin mukaan mitään vuorovaikutusta ei tapahtunut ennen hyökkäystä. Zarutska menehtyi paikan päällä.

Brown pidätettiin pian tapahtuman jälkeen. Hänellä on rikostaustaa, mukaan lukien varkauksia, murtoja ja viiden vuoden vankeustuomio aseellisesta ryöstöstä vuonna 2015.

Zarutska oli paennut Ukrainasta sotaa Yhdysvaltoihin äitinsä, sisarensa ja veljensä kanssa. Hän oli oppinut nopeasti englannin, haaveili urasta eläintenhoitajana ja oli tunnettu eläinrakkaudestaan sekä iloisesta olemuksestaan.

Tapaus on nostattanut keskustelua rikosoikeudesta, maahanmuutosta ja väkivallan uhrien asemasta. Syytteen mukaan kyseessä oli täysin provosoimaton hyökkäys. Oikeuslaitos päättää nyt tuomitaanko Brown kuolemaan.

Lähde: ABC News

