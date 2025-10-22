Poliisi sai valmiiksi törkeää huumausainerikosta koskevan esitutkinnan Kaakkois-Suomessa. Poliisi takavarikoi tutkinnan yhteydessä käteistä rahaa ja noin 300 000 euron arvosta huumausaineita.
Poliisi epäilee, että ukrainalaismies syyllistyi törkeään huumausainerikokseen loppuvuodesta 2024 ja vuonna 2025.
Poliisi takavarikoi elokuussa noin 2,1 kilogrammaa alfa-pvp:tä, 100 grammaa kokaiinia ja vähäisemmän määrän kannabista. Huumausaineiden lisäksi takavarikoitiin noin 70 000 euroa käteistä rahaa, jonka poliisi epäilee olevan huumekaupasta peräisin olevaa rikoshyötyä.
Takavarikoitujen huumausaineiden arvo on katukaupassa noin 300 000 euroa.
Nyt tutkittavana oleva epäilty törkeä huumausainerikos paljastui toisen, jo käräjäoikeudessa käsitellyn huumausainerikoskokonaisuuden tutkinnan yhteydessä.
Rikoksesta epäilty mies on edelleen vangittuna. Esitutkinta siirtyy syyteharkintaan lähiaikoina.
Ukrainalainen olisiko rintamalla paikka, ei huumebiseksen kiemuroissa, takavarikoidut varat sijoittettava Ukrainan ammusostoihin ja huumeet roonilla venäläisille, ruiskut mukaan.