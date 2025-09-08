Ukrainalaisnainen istui metrossa mustan eteen – puukotettiin kuoliaaksi ilman mitään näennäistä syytä

Musta oli kaivanut veitsen taskustaan ja lyönyt naista yhtäkkiä takaapäin.
Sotaa Ukrainasta Amerikkaan paennut 23-vuotias Iryna Zarutska oli istunut metrossa mustan miehen eteen ja tullut hetkeä myöhemmin puukotetuksi kuoliaaksi tämän toimesta.
Zarustka oli noussut metroon Pohjois-Carolinan Charlottessa 22 elokuuta noin kello kymmenen aikoihin illasta, yllään pitserian työasu, jossa hän oli töissä. Nainen oli istunut penkille selin Decarlos Brown nimisen mustan miehen eteen, lainkaan tiedostamatta vaaraa takanaan.
Brown oli muutamaa minuuttia myöhemmin kaivanut kääntöveitsen taskustaan ja yhtäkkiä lyönyt useamman kerran Zarutskaa, joista ainakin yksi isku osui kaulan alueelle. Nainen lyyhistyi penkilleen ja kuoli hetkeä myöhemmin.
Musta mies oli sitten kävellyt ovien luo odottamaan metron pysähtymistä. Muut ihmiset alkoivat vasta tässä vaiheessa ihmettelemään verijälkiä vaunun lattialla. Poliisi oli ottanut mustan kiinni hetkeä myöhemmin asemalla ja hänet pian asetettiin syytteeseen murhasta.
Brownilla on ennestään pitkä rikoshistoria ja hän on myös istunut 5 vuotta vankilassa aseellisesta ryöstöstä.
Lähde: New York Post