Ukrainalaisnuori puukotettiin hengiltä vastaanottokeskuksessa Dublinissa – epäiltynä somalialaistaustainen turvapaikanhakija

Vain neljä päivää Ukrainasta paettuaan 17-vuotias Vadym Davydenko sai surmansa irlantilaisessa vastaanottokeskuksessa Donaghmedessa, Pohjois-Dublinissa. Hänet puukotettiin raa’asti päähän, rintaan ja silmiin keskellä päivää Grattan Wood -asuntoalueella sijaitsevassa hätämajoituksessa, jota ylläpitää Irlannin lapsi- ja perhevirasto Tusla.

Hyökkäyksessä loukkaantui myös naispuolinen hoitaja, joka yritti estää veriteon. Poliisin mukaan epäilty on somalialaistaustainen teini, joka on tällä hetkellä sairaalahoidossa eikä vielä kuulustelukelpoinen. Hänen vammansa eivät ole hengenvaarallisia.

Tuslan tiloissa asui neljä ilman huoltajaa maahan tullutta nuorta, joista yksi oli Vadym Davydenko. Hän oli juuri saapunut maahan tavoitteenaan aloittaa uusi elämä ja koulutus, ja hänen oli määrä siirtyä ukrainalaisille tarkoitettuun majoitukseen.

Kyiv Postin mukaan hyökkäyksessä loukkaantui myös kaksi muuta nuorta, joista toinen onnistui puolustautumaan. Silminnäkijöiden mukaan tapahtumapaikalla vallitsi kaaos: ”Ihmisiä juoksi ympäriinsä, osa veressä. Poliisit kyselivät, kuka oli loukkaantunut. Näin hätäyksikön ryntäävän sisään, ja sitten kaikki oli sekasortoa”, kertoi eräs asukas Irish Timesille.

Ukrainan suurlähetystö on yhteydessä Vadymiin perheeseen ja viranomaisiin, ja järjestelyt hänen kotimaahan palauttamiseksi ovat käynnissä. ”Esitämme syvimmät osanottomme Vadymin läheisille tämän musertavan surun hetkellä”, suurlähetystö kommentoi.

Poliisi ei etsi muita epäiltyjä ja kertoo etenevänsä selkeän tutkintalinjan mukaisesti

Ukrainalaisiin kohdistuneet hyökkäykset länsimaissa yleistyneet

Vadym ei ole ainoa ukrainalainen, joka on joutunut väkivallan uhriksi turvapaikanhakijoiden parissa.

Elokuussa 23-vuotias Iryna Zarutska puukotettiin hengiltä Charlotteissa, Yhdysvalloissa, paikallisessa junassa. Tekijäksi paljastui useita tuomioita saanut afroamerikkalainen mies.

Saksassa 16-vuotias ukrainalaistyttö Liana työnnettiin junan alle Friedlandissa. Epäiltynä on irakilainen mies, joka väittää sairastavansa skitsofreniaa.

Pariisissa ukrainalaisnainen raiskattiin Eiffel-tornin läheisyydessä, ja epäiltynä on libyalainen mies, joka väitti olevansa 17-vuotias.

Frankfurtissa afganistanilainen turvapaikanhakija hyökkäsi ukrainalaisnaisen kimppuun päiväsaikaan kesäkuussa 2024, puukottaen tätä useita kertoja päähän ja kaulaan.

Lähde: Remix News

Lue lisää aiheesta: