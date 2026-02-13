Ukrainalaisurheilija hylättiin olympialaisissa – muistokypärästä nousi kansainvälinen kiista

Milano–Cortinan olympialaisissa koettiin tunteikas hetki, kun ukrainalaisurheilija suljettiin ulos kilpailusta sodassa kaatuneita urheilijoita kunnioittavan kypärän vuoksi.

Milano–Cortinan talviolympialaiset saivat torstaina 12. helmikuuta dramaattisen käänteen, kun Ukrainan skeleton-laskija Vladyslav Heraskevych hylättiin vain hetkiä ennen kilpailunsa alkua, uutisoi Reuters. 27-vuotias urheilija oli valmistautunut starttiin niin sanotulla muistokypärällä, jonka pintaan oli maalattu kahden tusinan Ukrainan sodassa kaatuneen urheilijan kasvot. Kansainvälinen olympiakomitea (IOC) tulkitsi kypärän poliittiseksi viestinnäksi ja määräsi urheilijan sivuun kilpailusta.

IOC:n sääntöjen mukaan poliittiset, uskonnolliset ja sotilaalliset viestit ovat kiellettyjä kilpailutilanteessa. Heraskevychin tapauksessa komitea katsoi, että kypärä rikkoi tätä linjaa. Aluksi urheilijalle väläyteltiin jopa koko akkreditoinnin menettämistä, mutta IOC:n puheenjohtaja Kirsty Coventry puuttui tilanteeseen viime hetkellä ja salli hänen jäädä kisakylään — kilpailukielto kuitenkin pysyi voimassa.

Kyyneleitä lähtöportilla

Coventry tapasi Heraskevychin lähtöportin läheisyydessä, ja tilanne oli silminnähden tunteikas. Hän kertoi medialle, ettei kompromissia löytynyt, vaikka hän ymmärsi urheilijan viestin voiman.

Coventryn mukaan sääntöjen noudattaminen on välttämätöntä, jotta kilpailuympäristö pysyy “turvallisena ja neutraalina”. IOC oli tarjonnut vaihtoehdoiksi esimerkiksi mustaa surunauhaa tai kypärän esittelyä ennen ja jälkeen suorituksen — mutta ei sen käyttöä radalla.

“En saa olympiahetkeäni, mutta en petä heidän muistoaan”

Heraskevych ei taipunut. Hän syytti IOC:ta siitä, että se “pelkää” hänen kaatuneiden maanmiehiensä ääntä.

“En saa omaa olympiahetkeäni, mutta en aio pettää heidän muistoaan”, hän sanoi.

Ukrainan joukkue aikoo viedä asian urheilun kansainväliseen välitystuomioistuimeen (CAS).

Keskustelu poliittisen viestinnän rajoista roihahtaa uudelleen

Tapaus nostaa jälleen pintaan kysymyksen siitä, missä kulkee raja kansallisen surun ja poliittisen viestin välillä. IOC:n tiedottaja Mark Adams perusteli päätöstä tiukasti:

“Jos sallimme yhden urheilijan tällaisen ilmaisun… se johtaa kaaokseen.”

Keskustelu ei kuitenkaan näytä laantuvan — päinvastoin. Heraskevychin muistokypärästä tuli hetkessä symboli, joka jakaa mielipiteitä ympäri maailmaa.

