Ukrainan presidentti Zelenski – ero vai jatko?

Ukrainan varapääministeri Oleksij Reznikov väläyttää, että presidentti Zelenski saattaisi erota pian, mikäli jumissa oleva rauhanprosessi ei saa jatkoa. Vähän aikaa sitten Zelenski ilmoitti olevansa valmis astumaan syrjään, jos asiat eivät etene.

Varapääministeri Reznikov on myös jälleenyhdistymisministeri, jonka vastuulla Donbassin ja Krimin kysymykset ovat. Hän otti kantaa Zelenskin ilmaisemaan vaihtoehtoon toteamalla, että presidentti oli lausunut Normandia-nelikon kokouksessa 9. joulukuuta viime vuonna, että todelliselle edistykselle on vuosi aikaa.

Eteenpäin onkin menty kuluvana vuonna, jolloin kriisin kuolonuhrien määrä on pienimmillään sitten v. 2014, jolloin tapahtumat eskaloituivat. Ilmeisesti siviiliuhreja ei juuri ole ollut ja sotilaitakin menetetty muutamia. Heinäkuun lopulla sovittiin aselepo, joka toistaiseksi on pitänyt paremmin kuin yksikään tätä edeltävistä pyrkimyksistä. Pian on kulunut 100 päivää aikaa, jolloin rintamalla on koettu korkeintaan satunnaista ammuskelua, mutta ei tykki- tai kranaattitulitusta.

Pian on toisaalta aikaa enää kuukauden verran, kun jotakin uutta edistystä odotetaan. Loppukesästä oltiin toiveikkaita Normandian nelikon eli Ranskan, Saksan, Ukrainan ja Venäjän huippukokouksesta, joka voisi siunata osapuolten ratkaisevan sopimuksen.

Zelenski ilmoitti 12. lokakuuta, että hän uskoo sopimuksen mahdollisuuteen presidentti Putinin kanssa, mutta vaikeaa se on. Jos tämä ei onnistu häneltä, joku muu saa tulla tilalle. Tragedia maitten välillä on saatava päättymään.

Reznikov toteaa, ettei enää ole mahdollista täysin toteuttaa venäläisten poistumista tai itärajan luovuttamista Ukrainalle kuluvan vuoden aikana. Todennettava sopimus saattaisi antaa kuitenkin Zelenskille aiheen jatkaa.

Presidentin suuri idea on koko itäisen Ukrainan alueelle perustettava vapaakauppa-alue, joka ensi alkuun koskisi Ukrainan armeijan nykyisin hallitsemaa aluetta, mutta laajenisi nykyisille separatistien alueille. Tämä olisi houkutin sekä ulkomaisille investoijille että paikalliselle väestölle kummallakin puolen nykyistä jakolinjaa.

Juuri (28.10) on ilmoitettu Ukrainan valtuuskunnan ehdottaneen kolmikantaryhmässä (ETYJ, kapinalliset, Ukraina), että miinakenttien raivausta jatketaan 20 uudella alueella. Myös joukkojen vetäytystä jatkettaisiin, nyt neljällä rintamalohkolla. Uutisen mukaan tätä on edellyttänyt Venäjä, ehtona Normandia-nelikon huippukokoukselle. Joukot ja kalusto vedettäisiin kilometrin päähän nykyiseltä rintamalinjalta. Uutisen mukaan edellinen vetäytyminen tapahtui kesällä 2019, mutta miinanraivausta on jatkettu myös tällä välin.

