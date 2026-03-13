Ulkomaalaiset osallisina jo 11 lapsikaappausyritykseen Italiassa – turvattomuuden aalto leviää Eurooppaan

Italian poliisi varoittaa: lapsikaappausyritykset eivät ole yksittäisiä poikkeuksia, vaan osa laajempaa ilmiötä.

Italiassa on viime vuosina nähty huolestuttava ilmiö: ulkomaalaistaustaiset henkilöt ovat toistuvasti yrittäneet siepata pieniä lapsia keskellä arkea. Viimeisin tapaus sattui Latinassa, jossa 34‑vuotias maassa laittomasti oleskeleva irakilaismies yritti repiä viiden kuukauden ikäisen vauvan ulos auton turvakaukalosta supermarketin parkkipaikalla.

Äiti huusi apua ja taisteli vastaan, kun mies avasi auton oven ja tarttui lapseen. Isä ja sivulliset ryntäsivät paikalle ja onnistuivat pysäyttämään hyökkääjän ennen poliisin saapumista. Mieheltä löytyi myös kumivasara, kertoi italialainen uutiskanava Il Tempo.

Corrieren mukaan Latinan pormestari Matilda Celentano kuvasi tapausta “järkyttäväksi mutta paljastavaksi esimerkiksi siitä, miksi valvontaa ei saa höllentää”. Hänen mukaansa nopea reagointi esti “raakalaismaisen rikoksen”.

Tilastot kertovat karua kieltään: vuonna 2024 ulkomaalaiset olivat osallisina 38 prosentissa lapsikaappauksiin liittyvistä pidätyksistä ja rikosilmoituksista, vaikka he muodostavat vain noin 9 prosenttia Italian väestöstä.

Aalto, joka ulottuu koko maahan

Latinassa tapahtunut yritys ei ole yksittäistapaus. Viime vuosien aikana Italiassa on nähty sarja tapauksia, joissa ulkomaalaistaustaiset henkilöt ovat yrittäneet siepata lapsia vanhempien käsistä, rattaista tai jopa päiväkodeista.

Bergamo: romanialainen koditon hyökkäsi äidin kimppuun

Helmikuussa 2026 romanialainen mies yritti repiä 18 kuukauden ikäisen tytön äitinsä sylistä supermarketin edessä. Isä ja sivulliset saivat hänet taltutettua, mutta lapsi loukkaantui pahoin ja sai reisiluun murtuman, uutisoi Remix News.

🇮🇹Italy In Bergamo, a Romanian migrant tried to kidnap a one-and-a-half-year-old girl at the entrance of a supermarket. The mother and other witnesses managed to stop the man, but the little girl suffered a fractured femur. The Romanian was arrested. pic.twitter.com/OpXHjlJot4 — Remix News & Views (@RMXnews) February 16, 2026

Padova: tunisialainen löi isää ja yritti viedä vuoden ikäisen

Padovan rautatieasemalla tunisialaismies hyökkäsi isän kimppuun ja yritti siepata tämän yhden vuoden ikäisen tyttären. Poliisi ehti väliin, mutta mies vastusti kiinniottoa väkivaltaisesti.

Bologna: gambialainen yritti nostaa vauvan rattaista

Bolognan asemalla nuori gambialaismies yritti nostaa vauvan rattaista, mutta lapsi oli kiinnitetty valjaisiin.

Mies pakeni, mutta poliisi tavoitti hänet nopeasti.

Rooma: ulkomaalaispariskunta yritti hakea päiväkodista vieraan lapsen

Roomassa ulkomaalaispariskunta ilmestyi kunnalliseen päiväkotiin väittäen olevansa lapsen sukulaisia. Kun henkilöstö pyysi henkilöllisyystodistuksia, pari poistui kiireesti.

Rooma: romanialaismies jahtasi perhettä pullon kanssa

Romanialainen mies yritti siepata seitsemänvuotiaan tytön ja lähti tämän perheen perään rikottu pullo kädessään. Isä ja ohikulkijat saivat hänet kiinni.

Torino: nigerialaismies nappasi kaksivuotiaan ja riisui vaatteensa

Torinossa nigerialaismies nappasi kaksivuotiaan pojan sylistä ja juoksi ulos liikkeestä. Isä sai lapsen takaisin, minkä jälkeen mies riisui vaatteensa ja uhkaili ohikulkijoita lasipullolla.

Trapani: raskaana oleva äiti joutui hyökkäyksen kohteeksi

Toinen nigerialaismies hyökkäsi raskaana olevan äidin kimppuun ja yritti repiä tämän pojan käsistä. Mieheltä löytyi kirves ja lähes 30 cm pitkä veitsi, uutisoi italialaislehti Today.

Ragusa: guinealaismies yritti siepata vauvan äidin sylistä

Ragusassa guinealaismies tarttui äidin sylissä olevaan vauvaan, mutta äiti taisteli vastaan ja poliisi ehti paikalle.

Rooma: ulkomaalaisnainen pahoinpiteli isoäidin ja yritti viedä 10‑vuotiaan

Terminin asemalla ulkomaalaisnainen löi isoäidin maahan ja yritti siepata tämän lapsenlapsen. Isoäiti kertoi itkeneenä, ettei kukaan auttanut, uutisoi Il Gazzettino.

Milano: pohjoisafrikkalainen nainen yritti viedä kaksivuotiaan

Milanon keskustassa nainen tarttui kaksivuotiaaseen ja yritti paeta, mutta isä sai lapsen takaisin, uutisoi Milano Today.

Ilmiö ei rajoitu Italiaan

Myös muualla Euroopassa on nähty vastaavia tapauksia. Ranskassa Bordeaux’n tapaus, jossa lapsi yritettiin siepata sekunneissa, levisi laajasti sosiaalisessa mediassa ja toimii varoittavana esimerkkinä siitä, miten nopeasti tilanne voi eskaloitua.

Of course, there are also the incidents where disaster is barely avoided, with a dose of luck involved, such as this kidnapping attempt tin Bordeaux, France. pic.twitter.com/bpKErY5Sxc — Remix News & Views (@RMXnews) July 31, 2024

