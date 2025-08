”Ulkomaalaiset rikolliset tulisi karkottaa”: Britannian veronmaksajat käyttävät satoja miljoonia maahanmuuttajarikollisten vangitsemiseen

Uudet tilastot paljastivat, että Britannian hallituksen päätös olla karkottamatta ulkomaalaisia rikollisia aiheuttaa valtavia kustannuksia: veronmaksajat maksavat 600 miljoonaa puntaa vuodessa maahanmuuttajien vankeinhoidosta.

Britannian hallitus julkaisi torstaiaamuna uudet ulkomaalaisten rikollisten tilastot, jotka osoittavat, että maassa on vangittuna 11 153 ulkomaalaista, mikä on 13 prosenttia kaikista vangeista. Viimeisimmän väestönlaskennan mukaan tämä tarkoittaa, että ulkomaalaiset joutuvat vankilaan useammin kuin kantaväestö keskimäärin, sillä he muodostavat noin 10 prosenttia maan väestöstä.

TaxPayers’ Alliance-järjestön analyysin mukaan ulkomaalaisten rikollisten vangitseminen maksaa veronmaksajille 600 miljoonaa puntaa (694 miljoonaa euroa) vuodessa. TPA:n mukaan albanialaiset rikolliset ovat eniten edustettuina ulkomaalaisten vankien joukossa, ja heidän vangitsemisensa maksaa veronmaksajille arviolta 64 miljoonaa puntaa (74 miljoonaa euroa) vuodessa.

Why are the British people being forced to pay £600 MILLION every year to look after foreign national offenders in our own prisons? Source: Taxpayers Alliance pic.twitter.com/RxRms8E28B — Matt Goodwin (@GoodwinMJ) July 31, 2025

TPA:n toimitusjohtaja John O’Connell kommentoi tuloksia seuraavasti: ”On kansallinen petos vaatia brittiläisiä veronmaksajia maksamaan niin valtava lasku ulkomaalaisten rikollisten majoituksesta ja ruokailusta… Ulkomaalaiset rikolliset tulisi karkottaa kotimaihinsa, eikä jättää heitä loisimaan lainkuuliaisten perheiden kustannuksella.”

Konservatiivipuolueen tosiasiallinen johtaja Robert Jenrick puhui The Express-lehdelle ja vaati myös karkotuksia. Hän sanoi: ”Sen sijaan, että rikollisia vapautettaisiin ennenaikaisesti vankilapaikkojen vapauttamiseksi, hallituksen on karkotettava jokainen näistä ulkomaisista rikollisista. Heidät on potkittava maasta välittömästi. Starmerin on keskeytettävä viisumien myöntäminen ja avun antaminen, kunnes maat ottavat kansalaisensa takaisin.”

Viime viikolla Reform UK -puolueen johtaja ja Brexitin ylin johtaja Nigel Farage otti kantaa vankiloiden ylikuormitukseen ja kustannuksiin ja sanoi, että Faragen hallituksen alaisuudessa Britannia leikkaisi kustannuksia vuokraamalla vankilatilaa edullisista kolmansista maista, kuten El Salvadorista.

Maaliskuussa julkaistujen mielipidetutkimusten mukaan ulkomaalaisten rikollisten karkottaminen on erittäin suosittua brittiläisten äänestäjien keskuudessa. 84 prosenttia ilmoitti kannattavansa sitä, ja Nigel Faragen äänestäjistä 99 prosenttia oli samaa mieltä.

Lähde: Breitbart

