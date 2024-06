”Ulkomaalaiset ulos” laulettiin syntymäpäiväjuhlissa – laulurikoksesta epäillyt aiheuttivat poliisille yllätyksen

Eräässä Rheinland-Pfalzin kylässä poliisi saapui syntymäpäiväjuhliin, joissa ihmiset lauloivat ”Ulkomaalaiset ulos” (Ausländer raus). Kun poliisi tutki läsnäolijoiden henkilötiedot, tapahtui jotakin, jota jopa poliisi kutsui ”merkilliseksi”.

Syntymäpäiväjuhlat Cochemissa Moselin varrella Rheinland-Pfalzissa ovat aiheuttaneet poliisioperaation. Paikalla olleet naiset olivat laulaneet Gigi D’Agostinon ”L’amour toujours” -kappaleeseen iskulauseen ”Ulkomaalaiset ulos, Saksa saksalaisille”, minkä jälkeen paikalliset asukkaat ilmoittivat asiasta paikallisille poliisivoimille.

Paikan päällä kävi ilmi, että läsnä olleet henkilöt olivat itse ulkomaalaisia. ”Merkillepantavaa tässä yhteydessä on se, että kaikki naiset olivat muita kuin Saksan kansalaisia ja vain yhdellä naisella oli merkittävää saksan kielen taitoa”, Mayenin poliisilaitos kertoi. He puhuivat vain bulgariaa, romaniaa ja ukrainaa, kertoo Bild-lehti.

Naiset väittivät, etteivät he tienneet, että ”Ulkomaalaiset ulos” laulaminen oli rikos

He saivat tietää laulusta sosiaalisen median, kuten TikTokin, kautta. Omien lausuntojensa mukaan he eivät olleet tietoisia siitä, että he olisivat voineet saattaa itsensä syytteeseen kyseisellä tekstitulkinnalla, poliisi kertoo. Siitä huolimatta poliisi aloitti tutkinnan epäiltynä vihan lietsomisesta.

Sen jälkeen kun julkisuuteen oli tullut videoita, joissa nuoret olivat laulaneet iskulauseen ”Ulkomaalaiset ulos” ”L’amour toujours” -kappaleen tahtiin, poliitikot ja julkkikset arvostelivat tapahtumia. Erityisesti toukokuussa julkaistu video Syltiltä aiheutti ”tyrmistystä koko Saksassa”. ”Tällaiset iskulauseet ovat ällöttäviä. Niitä ei voi hyväksyä”, kirjoitti esimerkiksi Saksan liittokansleri Olaf Scholz lyhytsanomapalvelu X:ssä.

Lähde: Junge Freiheit