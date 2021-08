Ulkomaalaisjengi varasti metallia Pohjanmaalla

Ulkomaalaisjengi murtautui metallialan yrityksiin ja anasti kuparia, katalysaattoreita ja muita metalleja. Rikolliset saivat hyötyä noin 300 000 euroa.

Pohjanmaan poliisilaitos on saanut valmiiksi esitutkinnan laajassa omaisuusrikossarjassa, missä ulkomaalaisista henkilöistä koostuva rikollisryhmä murtautui eri puolella Suomea metallialan yrityksiin anastaen niistä kuparia, katalysaattoreita tai muita metalleja.

Sarja koostuu 11 törkeästä varkaudesta, 3 törkeän varkauden yrityksestä sekä yhdestä varkaudesta. Rikoksista 8 on tapahtunut Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueella. Rikoksilla aiheutettu vahinko on yhteensä noin 300 000 euroa. Omaisuutta on saatu takaisin noin 20 000 euron arvosta.

Ryhmä suoritti rikokset tammikuun ja huhtikuun 2021 välisenä aikana Vaasassa, Kurikassa, Tervajoella, Janakkalassa, Riihimäellä, Vantaalla, Raaseporissa, Lohjalla ja Nokialla.

Rikoksiin osallistuvien ryhmän koko vaihteli tekopaikoittain 3 ja 10 henkilön välillä. Samoin teoissa käytetyt ajoneuvot vaihtuivat useasti.

Rikossarjassa on vangittu todennäköisin syin 7 ulkomaalaista mieshenkilöä. Henkilöt ovat iältään 1992-1974 syntyneitä. Ensimmäiset henkilöt vangittiin huhtikuussa ja viimeisin heinäkuussa.

Epäiltyjen henkilöiden jäljille päästiin poliisin oman rikospaikkatutkinnan kautta sekä poliisilaitosten välisen yhteistyön avulla. Esitutkinnan suuntaamisessa myös yritysten omilla valvontakameratallenteilla oli tärkeä merkitys.

Esitutkinnan alkuvaiheessa Pohjanmaan poliisilaitos teki tiivistä yhteistyötä Helsingin poliisilaitoksen, Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen, Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen kanssa, KRP:n Mikkelin osaston ja Itä-Suomen poliisilaitoksen kanssa.

Tutkintavastuu esitutkinnan suorittamisesta oli Pohjanmaan poliisilaitoksen rikostutkintayksiköllä Vaasassa.

Syytteet on nostettava viimeistään 30.8.2021.