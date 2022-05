Ulkomaalaistaustainen mies vankeuteen törkeästä lapsenraiskauksesta

Helsingin käräjäoikeus on tuominnut 26-vuotias Qaisullah Wahidin viideksi vuodeksi kahdeksaksi kuukaudeksi vankeuteen törkeästä lapsenraiskauksesta ja alkoholirikkomuksesta.

Wahidi on ostanut 15-vuotiaalle uhrille ja tämän ystävälle alkoholia jota on menty nauttimaan Wahidin asuntoon. Wahidi on riisunut vahvasti päihtyneen tytön farkut ja yrittänyt riisua myös pikkuhousuja. Wahidi on levittänyt sohvan, riisunut itsensä alasti ja painanut tytön pään väkisin haaroväliinsä ja työntänyt sukupuolielimensä tämän suuhun. Lisäksi hän on toistanut tekoaan istumalla hajareisin tytön kasvojen päälle ja työntänyt paljaan peniksensä tämän suuhun. Wahidi on ollut tällä tavalla sukupuoliyhteydessä tyttöön kaksi tai kolme kertaa.

Wahidi määrättiin suorittamaan valtiolle rikosuhrimaksun 80 euroa sekä todistelukustannukset 40 euroa. Lisäksi hänet velvoitettiin korvaamaan uhrille aiheuttamastaan kärsimyksestä 6000 euroa korkoineen.

Valtion varoista maksetaan molempien avustajien kulut, yhteensä noin 4700 euroa.

Wahidi passitettiin Vantaan vankilaan.

Tuomio ei ole lainvoimainen.

Lähde: Helsingin käräjäoikeus