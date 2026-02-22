Ulkomaalaistaustaiset miehet raiskasivat 14-vuotiaan

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi Mahmoud Mahmoudin ja Yahya Bableesin 14-vuotiaan tytön törkeästä raiskauksesta vankeuteen.

Mahmoud lähestyi tyttöä Snapchat-viestisovelluksessa keväällä 2025. Hän kirjoitti tälle seksuaalissävytteisiä viestejä, taivutteli lähettämään itsestään arkaluontoisia kuvia ja painosti tämän riisuutumaan videopuheluissa yhdessä.

Miehet hakivat tytön tämän kodin lähettyviltä viime vuoden heinäkuussa. Bablees ajoi auton syrjäiselle metsäalueelle. Hän talutti tytön metsään, raiskasi ja talutti takaisin autolle, jossa molemmat miehet raiskasivat tytön toistamiseen.

Kotimatkalla poikettiin McDonald’sissa, jonka parkkipaikalla Bablees kysyi tytön ikää. Kun tyttö kertoi olevansa 14-vuotias, vastasi Bablees: ”Toivottavasti ei jouduta vankilaan.”

Poliisi otti Mahmoudin ja Bableesin kiinni noin kahta viikkoa myöhemmin. Miehet pysyivät vangittuina hieman yli kolme kuukautta, marraskuun loppuun asti.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus antoi tuomionsa asiassa tammikuun lopulla.

21-vuotiaan Mahmoud Mahmoudin syyksi luettiin törkeä lapsenraiskaus, seksuaalinen kajoaminen lapseen ja korvauksen tarjoamisen yritys nuoreen kohdistuvasta seksuaalisesta teosta. Hänet tuomittiin vankeuteen viideksi vuodeksi ja kahdeksi kuukaudeksi.

22-vuotias Yahya Bablees tuomittiin viideksi vuodeksi vankeuteen törkeästä lapsenraiskauksesta ja seksuaalisesta kajoamisesta lapseen.

Miehet tuomittiin korvaamaan uhrille raiskauksen aiheuttamasta kärsimyksestä 10 000 euroa. Lisäksi viestittelyyn ja videopuheluihin liittyen Mahmoudin on korvattava tytölle 2 000 euroa ja Bableesin 1 000 euroa.

Tuomio ei ole lainvoimainen.