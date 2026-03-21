Ulkomaalaisten leirit valtasivat kadut Roomassa: “Näin ei voi enää elää!”

Pahoinpitelyt, ryöstöt ja satunnaiset hyökkäykset ovat muuttuneet arkipäiväksi Rooman San Lorenzossa. Paikalliset sanovat, että viranomaisten toimet eivät enää riitä.

Rooman San Lorenzon asukkaat kertovat elävänsä jatkuvan pelon ja turvattomuuden keskellä. Paikallisten mukaan alue on ajautunut kaaokseen, jossa päihteiden vaikutuksen alaiset, kodittomat ulkomaalaiset aiheuttavat päivittäin tappeluita, ryöstöjä, raiskauksia ja satunnaisia hyökkäyksiä ohikulkijoiden kimppuun.

Viimeisin järkyttävä tapaus nähtiin Piazza di Porta San Lorenzolla, kun 30-vuotias gambialainen mies hyökkäsi kadulla marokkolaista miestä kohti rikotulla pullolla. Uhri sai vakavia viiltohaavoja kasvoihin ja kaulaan ja romahti maahan verissään. Hänet kiidätettiin Umberto I -sairaalaan kriittisessä tilassa. Poliisi tavoitti epäillyn nopeasti paikalta tallentuneen videomateriaalin avulla.

Paikallisille tapaus ei ollut yllätys — vaan jatkumoa kehitykselle, joka heidän mukaansa on jatkunut jo pitkään.

“He eivät tappele vain keskenään – he hyökkäävät myös meidän kimppuumme”

San Lorenzon asukkaat kuvaavat aluetta, jossa kodittomien ulkomaalaisten ryhmät ovat vallanneet kadut ja puistot. He kertovat näiden olevan usein päihtyneitä tai huumeiden vaikutuksen alaisia ja käyttäytyvän arvaamattomasti.

“Ongelma ei ole vain se, että he tappelevat keskenään. He käyvät myös meidän kimppuumme – miesten, naisten ja jopa lasten,” kertoo Sofia, Piazza dei Cadutin lähellä asuva tarjoilija Il Messaggerolle.

Asukkaat ovat kutsuneet koolle hätäkokouksen, sillä heidän mukaansa tilanne on muuttunut “sietämättömäksi”.

Kokousta järjestävän paikalliskomitean vetäjä Katia Pace sanoo väkivallan lisääntyneen selvästi viime viikkoina.

“Tapaukset ovat lisääntyneet silminnähtävästi kahden viime kuukauden aikana. Vain muutama päivä sitten kaksi naista pahoinpideltiin ja ryöstettiin,” Pace kertoo.

Poliisin toimet eivät riitä – “Emme voi elää näin enää”

Vaikka poliisi on lisännyt partiointia ja tehnyt ratsioita lähialueilla, asukkaiden mukaan toimet ovat täysin riittämättömiä.

“Ei tämä riitä. Näin ei voi enää elää,” sanoo Maria, yksi alueen monista huolestuneista asukkaista.

Perheiden arki on muuttunut selviytymistaisteluksi. Puistoissa nukutaan penkeillä, juodaan, riidellään ja hoidetaan tarpeet avoimesti kaikkien nähden. Vanhemmat kertovat välttelevänsä tiettyjä alueita lastensa kanssa.

Hyökkäyksiä myös lapsia ja naisia kohtaan – “Vähintään 15 tapausta”

Huolta herättävät erityisesti tapaukset, joissa uhreina ovat olleet alaikäiset ja naiset. Yhdessä tapauksessa 12-vuotias tyttö joutui hyökkäyksen kohteeksi. Toisessa tunisialainen mies pidätettiin sen jälkeen, kun hän oli pahoinpidellyt naisen niin, että tämän nenä ja poskiluu murtuivat. Teko tallentui valvontakameraan ja johti lukuisiin muihin ilmoituksiin vastaavanlaisesta väkivallasta.

“Näitä tapauksia on ollut ainakin 15,” Pace sanoo ja toteaa tekijöiden olevan pääasiassa “kodittomia ulkomaalaisia”, joilla on usein päihde- tai mielenterveysongelmia.

Leiriytymistä on ilmennyt pitkin San Lorenzoa — Aurelianuksen muureilta keskusaukioille. Teltat ja improvisoidut suojat ovat muuttuneet pysyväksi osaksi katukuvaa.

“Asukkaiden kärsivällisyys ei ole loputon,” varoittaa eräs paikallinen. “Jos viranomaiset eivät toimi, ihmiset alkavat toimia itse.”

Ilmiö ei rajoitu Roomaan – sama kaava toistuu ympäri Italiaa

San Lorenzon tilanne heijastaa laajempaa ongelmaa Italiassa. Useissa kaupungeissa on raportoitu samankaltaisista tapauksista, joissa maahanmuuttajataustaiset tekijät ovat lisänneet turvattomuuden tunnetta.

Ravennassa naispuoliset rautatieaseman työntekijät kertoivat joutuneensa toistuvan häirinnän kohteeksi maahanmuuttajan toimesta, vaikka tästä oli tehty useita ilmoituksia.

“Työntekijät ovat kauhuissaan,” sanoi ammattiliiton edustaja Manola Cavallaro.

Milanossa 25-vuotias mies sai vakavia päävammoja, kun kaksi bosnialaismuslimia pahoinpiteli hänet kellon vuoksi keskusta-alueella.

“Vinkki: älkää menkö Duomon suuntaan yöllä. Minun pääni murskattiin kellon takia,” kertoi uhri Alessandro Briguglio.

Tilastot kertovat karua kieltä

Milanon poliisikomissaari kertoi parlamentille, että ulkomaalaiset ovat vastuussa noin 80 prosentista kaupungin omaisuusrikoksista. Sisäministeriön mukaan ulkomaalaisten osuus tietyissä väkivaltarikoksissa on huomattavan korkea suhteessa heidän väestöosuuteensa.

Erityisesti seksuaalirikoksissa luvut ovat hälyttäviä: 44 prosenttia kaikista seksuaalirikoksista on ulkomaalaisten tekemiä.

Remix Newsin mukaan Lisäksi yli 30 000 ulkomaalaista suorittaa rangaistustaan vankilan ulkopuolella vaihtoehtoisilla järjestelyillä — mikä herättää kysymyksiä valvonnan ja yleisen turvallisuuden tasosta.

Samaan aikaan Rooma kannustaa perheitä majoittamaan maahanmuuttajia

Huolista huolimatta Rooman kaupunki jatkaa ohjelmaa, jossa perheitä rohkaistaan ottamaan maahanmuuttajia asumaan koteihinsa. Viime syksynä kaupunki avasi haun perheille, jotka olisivat valmiita majoittamaan oleskeluluvan omaavia maahanmuuttajia kolmen vuoden ajaksi.

Viranomaisten mukaan tarkoitus on tarjota “vastaanottava ympäristö, joka tukee kotoutumista ja itsenäistymistä”.

