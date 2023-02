Ulkoministeriö: Somalian tuore ympäristöministeri uskoo maansa nuoreen sukupolveen

Tiedote 3.2.2023 13.28 | Ulkoministeriö

Somalian ensimmäinen ympäristö- ja ilmastoministeri Khadija Mohamed Almakhzoumi vieraili Suomessa tällä viikolla ministeri Maria Ohisalon kutsumana.

Somalian humanitaarinen tilanne jatkuu vakavana ja humanitaarisen avun tarpeessa on noin 8 miljoonaa ihmistä, joka on puolet Somalian väestöstä. Viisi edellistä sadekautta ovat epäonnistuneet. Aliravitsemuksesta kärsivien lasten määrä on myös kasvanut. 1,8 milj. alle 5-vuotiaan lapsen arvioidaan kärsivän akuutista aliravitsemuksesta elokuun 2022 ja heinäkuun 2023 välillä. Noin 1,3 miljoona ihmistä, joista 80 % on naisia ja lapsia, on jättänyt kotinsa kuivuuden vuoksi. Pitkittyneestä kuivuudesta johtuvan ruokaturvattomuuden lisäksi Somalia kärsii jatkuvasta aseellisesta konfliktista.

”Maamme presidentti Hassan Sheikh Mohamud tekee aidosti töitä sen eteen, että terroristijärjestö al-Shabaab saadaan kitkettyä pois Somaliasta. Al-Shabaabin joukkoja on onnistuttu ajamaan pois jo usealta alueelta Somaliassa. Teemme myös läheistä yhteistyötä naapurimaiden hallitusten, kuten Kenian, Etiopian ja Djiboutin kanssa terrorismin kitkemiseksi”, Almakhzoumi sanoo.

Ruoan hinta on noussut Somaliassa ja maan sisäisten pakolaisten määrä on jatkuvassa kasvussa ilmastonmuutoksesta johtuvien luonnonkatastrofien vuoksi. Suurena haasteena on muassa hiekkadyynien leviäminen kaupunkialueille, jolloin viljelysmaat tuhoutuvat. Somalian ympäristöministeriö on laatinut pitkän aikavälin strategian, jonka fokuksena on ympäristöystävälliset ratkaisut, luotettavat sääpalvelu- ja varoitusjärjestelmät ja kasviston ekologisen tehokkuuden lisääminen.

”Tarvitsemme kansainvälisen yhteisön tukea taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Ulkomailla asuneet nuoret somalit haluavat palata kotimaahansa ja kehittää maastamme paremman”, Almakhzoumi korostaa.

Almakhzoumi opiskeli ja asui vuosia Lontoossa ja on toiminut Somalian Pakistanin ja Irakin -suurlähettiläinä. Lopulta tie vei takaisin hänen rakastamaansa Somaliaan.

”Rakastan haasteita ja haluan jättää pysyvän jalanjäljen Somaliaan. Somaleilla on paljon toivoa maansa suhteen”, Makzhoumi päättää.

Somalia on ollut Suomen kehitysyhteistyön kumppanimaa 1980-luvulta lähtien. Suomen kahdenvälinen yhteistyö Somaliassa painottuu vuosina 2021–2024 valtionrakennukseen sekä naisten seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin. Suomen tuki Somalialle vuosina 2021–2024 on 54 miljoonaa euroa. Suomi osallistuu myös sotilaskoulutusoperaatio EUTM Somaliaan ja kriisinhallintaoperaatio EUCAP Somaliaan. Operaatioissa palvelee yhteensä 28 suomalaista asiantuntijaa.

