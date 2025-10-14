Kotimaa Politiikka Talous

Ulosottovelallisten määrä paisuu – yli puoli miljoonaa suomalaista talouskurimuksessa

14.10.2025 06:54
Nina Metsälä
Kuvituskuva: Kansalainen.

Ulosottolaitoksen tilastot paljastavat karun kehityksen: ulosottovelallisten määrä kasvaa, ja yhä useampi suomalainen kohtaa taloudellisen ahdingon. Omaisuuden pakkorealisointi on yleistynyt – ulosottolaitos myy suomalaisten omaisuutta kiihtyvällä tahdilla.

Ulosottolaitoksen mukaan ulosottovelallisten määrä on nousussa. Syyskuun loppuun mennessä velallisia oli noin neljä prosenttia enemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Ennusteen perusteella määrä saattaa ylittää tänä vuonna 600 000 henkilön rajan.

Valtaosa ulosoton kohteena olevista—yli 90 prosenttia—on yksityishenkilöitä. Yritykset ja yhteisöt muodostavat loput. Silti lähes 40 prosentilla velallisista velkasumma jää alle tuhannen euron.

Lisäksi ulosottoon on tänä vuonna päätynyt poikkeuksellisen paljon omaisuutta pakkomyyntiin. Tapauksia, joissa omaisuuden realisointi on käynnistetty, on kertynyt 12 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Lähde: Yle

