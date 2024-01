Ultraoikeiston mielenosoitus Romans-sur-Isèressä: Vapautettu 40 päivän vankilatuomion jälkeen ennen valituksen jättämistä – useimmilla ei ollut rikosrekisteriä

Valencen tuomioistuin tuomitsi heidät marraskuun lopussa kuudesta kymmeneen kuukaudeksi vankeuteen Romans-sur-Isèressä Crépolissa (Drôme) tapahtuneen Thomasin murhan jälkeen järjestetyn laittoman mielenosoituksen aikana tapahtuneista välikohtauksista. Heidät vapautettiin ennen valituksen jättämistä.

Onko tapauksessa kyse siitä, että oikeus kääntyy toisinpäin? Grenoblen hovioikeus (Isère) on juuri vapauttanut kuusi oikeistoaktivistia, jotka on tuomittu kuudesta kymmenen kuukauden vankeusrangaistuksiin reilun kuukauden kuluttua siitä, kun he olivat saaneet tuomionsa. Heidät on vapautettu oikeuden valvonnassa, kunnes heidän oikeudenkäyntiään jatketaan.

Kuusi miestä oli osallistunut 25. marraskuuta 2023 oikeistoaktivistien johtamaan mielenosoitukseen Romans-sur-Isèren Monnaien kaupunginosassa vastareaktiona 16-vuotiaan Thomasin kuolemaan, joka puukotettiin maahanmuuttajataustaisen ryhmän toimesta kuoliaaksi juhlien päätteeksi naapurikylässä Crépolissa (Drôme) 18. marraskuuta.

Valencen tuomioistuin tuomitsi 18-25-vuotiaat miehet ”osallistumisesta väkivallan valmisteluun” ja ”vahingonteosta”. Viisi tuomittiin myös ”poliisin pahoinpitelystä”. Heidän asianajajansa kuitenkin valittivat päätöksestä. Usean syytetyn asianajajat Clément Diakonoff ja Matthieu Sassi kieltäytyivät kommentoimasta asiaa, kun heihin otettiin yhteyttä. Ainoastaan Valencen asianajajayhdistyksen entinen puheenjohtaja Ivan Flaud sanoi, että hän ”panee päätöksen merkille kaikkien puolustusasianajajien puolesta, mutta kieltäytyy kommentoimasta tapauksen sisältöä ennen valitusoikeudenkäyntiä”.

Lähde: Le Parisien