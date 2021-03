Unelma takapihan metsämaisemasta vaihtui kolmikerroksisen pakolaismajoituksen peililaseihin

Vuonna 2007 berliiniläinen pariskunta toteutti unelmansa omasta kodista. Tuolloin alhaisen hinnan ansiosta heillä oli lopulta varaa paritaloasuntoon. Vuosien ajan he ja naapurit nauttivat pienistä puutarhoistaan, joista oli näkymä metsään. Sitten mukaan tuli kohtalo suuren turvapaikanhakijakriisin muodossa.

Vuoden 2017 alussa paritaloasukkaat saivat todeta, että metsäiset näkymät tulisi korvaamaan valtava moduulirakennelma.

Vuoden 2020 puolivälistä lähtien metsän sijaan takapihalta on ollut suora näkymä 18 metrin päässä kohoavaan kolmikerroksiseen moduulirakennukseen, josta kimaltaa 34 isoa peililasia. Jokaisen peililasin takana on huoneisto, jossa oleilee useita pakolaisia.

Das ist krass!: Flüchtlingshilfe absurd: Berliner bekommen Plattenbau direkt vor die Nase gesetzt https://t.co/wc84JqvgCj — FOCUS Online (@focusonline) March 9, 2021

Kukaan ei ole tilanteeseen tyytyväinen. Sekä alueen alkuperäiset asukkaat että pakolaiset kokevat, että heillä ei ole yksityisyyttä.

Tyytyväinen on korkeintaan Berliinin kaupunki, joka on vuodesta 2016 lähtien rakentanut noin 50 ”pakolaisten moduulimajoitusta”, jotka tunnetaan myös nimellä ”MUF”. Jokaisessa MUF:ssa on 40-150 huoneistoa.

MUF-rakennukset nousevat nopeasti erityisen rakennusluvan ansiosta, jolla lähes kaikki rakennusmääräykset voidaan kiertää.