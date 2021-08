Unkari saattaa jättää Euroopan unionin

On mahdollista, että Unkari harkitsee pian uudelleen Euroopan unionin jäsenyyttään.

Unkari liittyi Euroopan unioniin vuonna 2004 toivoen saavuttavansa läntisten Euroopan valtioiden tason. Vuosia on kulunut ja paljon on parantunut Keski-Euroopan valtiossa sen vapauduttua kommunismista 1988, mutta Unkari on edelleen hieman jäljessä.

Siitä lähtien, kun Unkari liittyi EU:iin, se on ollut EU-budjetissa nettosaaja. Jotkut maat pitävät sitä epäoikeudenmukaisena, varsinkin ne, jotka maksavat EU:iin huomattavasti enemmän kuin vastineeksi saavat.

Esimerkiksi vuonna 2018 Unkari sai noin 4,7 miljardia euroa eriarvoisuuden tasaamiseksi. Samana vuonna vielä EU-jäsenmaa Iso-Britannia maksoi pottiin lähes kaksinkertaisen summan.

Tämä tilanne muuttuu pian. Iso-Britannia on jo jättänyt Euroopan unionin, ja Unkarista odotetaan nettomaksajaa vuoteen 2030 mennessä.

Valtiovarainministeri Mihály Varga sanoo, että maa saattaa harkita asemaansa uudelleen tämän vuosikymmenen loppuun mennessä. Vaikka hän juuri nyt äänestäisi edelleen Euroopan unioniin kuulumisen puolesta, hänen mielipiteensä saattaa muuttua jyrkästi lähitulevaisuudessa.

– Kun oletamme, että olemme EU-nettomaksaja, meillä on mahdollisuus ottaa uusi näkökulma asiaan. Varsinkin jos Bryssel jatkaa hyökkäyksiään arvovalintojemme vuoksi, Varga sanoo.

Lähde Daily News Hungary.