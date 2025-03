Unkari suojelee lapsia kieltämällä Pride-kulkueet

Liike, joka alkoi mielenosoituksena syrjintää vastaan ja tasa-arvoisten oikeuksien puolustamisena, on muuttunut alastomien fetissistien näytöksiksi, jotka saavat jopa jotkut LGBT-ihmiset tuntemaan olonsa epämukavaksi.

Unkarin lainsäätäjät hyväksyivät 18. maaliskuuta 136:27 äänin Pride-kulkueiden ja LGBT-ideologiaa edistävien julkisten tapahtumien kiellon. Kielto muuttaa vuonna 2021 hyväksyttyä lastensuojelulakia, joka kielsi LGBT-ideologian edistämisen koulujen yläasteilla ja parhaaseen katseluaikaan esitetyissä tv-ohjelmissa ja johti Euroopan unionin meneillään olevaan oikeusjuttuun Unkaria vastaan.

Vuoden 2021 lain tavoin uuden toimenpiteen tarkoituksena on suojella lapsia ”varhaiselta altistumiselta” LGBT-ideologialle julkisissa tapahtumissa, jotka ”edistävät ja esittelevät sukupuolittuneisuutta, sukupuolenvaihdosta ja homoseksuaalisuutta”, ja se määrää järjestäjille tai osallistujille sakkoja, joiden suuruus vaihtelee 15 eurosta 500 euroon.

Äänestyksen jälkeen pääministeri Viktor Orbán kirjoitti X:ssä: ”Tänään äänestimme lastensuojelulakien vastaisten kokoontumisten kieltämisestä. Unkarissa lapsen oikeus terveeseen fyysiseen, henkiseen, älylliseen ja moraaliseen kehitykseen on etusijalla. Emme anna woke-ideologian vaarantaa lapsiamme.”

LGBT-aktivistit sekä Unkarissa että sen ulkopuolella ovat tyrmistyneitä. Budapest Pride -tapahtuman järjestäjät kutsuivat siirtoa ”fasismiksi” ja vaativat, että he järjestävät vuosittaisen kesäkuun Pride-marssinsa. EU:n tasa-arvokomissaari Hadja Lahbib totesi: ”Oikeus kokoontua rauhanomaisesti on perusoikeus, jota on puolustettava kaikkialla Euroopan unionissa. Seisomme LGBTQI-yhteisön rinnalla Unkarissa ja kaikissa jäsenvaltioissa.” LGBT-mielenosoittajat kokoontuivat parlamentin ulkopuolelle ja tukkivat Budapestin Margaret-sillan. ”Ihmisoikeusjärjestöjen” vakiomuotoiset paheksujat saapuivat paikalle aikataulun mukaisesti.

Lapsilla on oikeus tulla suojelluiksi seksuaaliselta ideologialta

Alun perin Stonewallin vuoden 1969 mellakoiden muistoksi – kun New Yorkin poliisi teki ratsian homoseksuaalien suosimassa baarissa – järjestetyillä paraateilla alettiin protestoida syrjintää vastaan ja vaatia yhtäläisiä oikeuksia lain edessä. 1980-luvulle tultaessa, erityisesti aidsin leviämisen jälkeen, tapahtumat keskittyivät poliittiseen ja yhteiskunnalliseen aktivismiin.

Uusi kielto herättää epäilemättä kysymyksiä kilpailevista oikeuksista. Aktivisteilla on oikeus kokoontua julkisesti. Lapsilla on oikeus tulla suojelluiksi seksuaaliselta ideologialta, joka pyrkii vaikuttamaan heihin, ja vaikka se saattaa tuntua lähes vanhanaikaiselta sanoa näin yliseksualisoituneissa länsimaisissa yhteiskunnissamme, heillä on oikeus tulla suojelluiksi seksuaalisilta esityksiltä ja aikuisten alastomuudelta julkisilla paikoilla. Juuri tällaisiksi Pride-tapahtumat ovat täysin häpeilemättä muuttuneet, ja LGBT-aktivistit ja heidän liittolaisensa lehdistössä puolustavat näitä spektaakkeleita ilman mitään hienovaraisuutta. Vain muutama esimerkki:

Kanadassa järjestettävässä Toronto Pridessä lapset altistuvat säännöllisesti simuloiduille seksiakteille, seksiorjaksi- ja muihin fetissiasusteisiin pukeutuneille aikuisille ja aikuisten alastomuudelle, kuten alastomalle keski-ikäiselle miehelle, joka hyppii lasten edessä Väiski Vemmelsääri-naamari päässään.

New Yorkin Drag March -tapahtumassa marssijat huutelivat: ”Olemme täällä, olemme homoja, tulemme hakemaan lapsenne!”. Esimerkkejä voitaisiin antaa satoja muitakin jokaisesta suuresta Pride-marssista Yhdysvalloista.

Vuonna 2021 alankomaalainen valokuvaaja Jan van Breda voitti 2 500 euron palkinnon, kun hän oli ottanut, kuten paikallinen sanomalehti asian ilmaisi, ”ikonisimman, merkityksellisimmän ja esteettisimmän” kuvan Amsterdamin 25 vuoden Pride-marssilta: kuvan, jossa pieni lapsi leikkii keinussa, kun lateksiin pukeutuneet miehet sekoilevat lähistöllä.

Oslon Pridessä vuonna 2023 alastomat osallistujat kulkivat pienten lasten edessä, jotkut nahkaisissa ”koiranaamareissa ja asusteissa”. Vastaavia tapauksia on raportoitu Ranskassa, Saksassa ja lähes kaikissa muissa Euroopan maissa.

”Aikuisten miesten alastomuuden näkeminen lapsille on vain hyvä tilaisuus”

Jopa jotkut LGBT-ihmiset ovat alkaneet tuntea olonsa epämukavaksi siitä, mitä lapset näkevät näissä tapahtumissa. Kuten C.J. Liberty totesi Gay and Lesbian News-lehdessä:

”Kun näkee kuvia lähes alastomista koiranaamareihin pukeutuneista miehistä, joita heidän isäntänsä taluttavat ketjuissa, on vaikeampi puolustaa kantaa, jonka mukaan kyse ei ole vain seksistä. Tunnen samoin minkä tahansa ryhmän tai liikkeen kohdalla yhteiskunnassa. Aikuisten seksuaalisen toiminnan ja siihen perustuvien tapahtumien pitäisi tapahtua sisätiloissa, vain aikuisille tarkoitetuissa tiloissa… Pride on valtavirran kaupallinen perhepäivä, joka ei sovi yhteen aikuisten seksuaalisia kieroutumia esittelevien ihmisten kanssa.”

Valtavirran tiedotusvälineet taas puolustavat avoimesti fetissistisiä alastonnäytöksiä lasten nähden. Kanadan valtiollinen yleisradioyhtiö CBC väitti, että ”aikuisten miesten alastomuuden näkeminen lapsille on vain hyvä tilaisuus keskustella. Lapsesi näkevät todennäköisesti tissejä ja peniksiä”, CBC vakuutti. ”Siellä on kaikenmuotoisia ja -kokoisia vartaloita ja kaikenlaisia vähäpukeisuuden muotoja.” Eräs isä, joka suunnitteli ottavansa mukaan 3-vuotiaan lapsensa, sanoi, että tämä oli ”osa viehätystä” ja että ”se auttaisi poikani seksuaalista kehitystä. Eikä sitä ole koskaan liian aikaista miettiä”.

Huffington Post oli samaa mieltä ja julkaisi kolumnin, jossa eräs kasvattaja vaati, että ”ei ole mitään syytä olla viemättä lapsiamme Prideen, koska se on heidän oikeutensa queer-kasvattajina” ja ”koska he saattavat olla lesboja, homoja, bi-, trans-, queer- tai kaksihenkisiä” (Amerikan alkuperäiskansojen sukupuoli-identiteetti). Mitä tulee siihen, että lapset näkevät aikuisten alastomuutta, ”kukaan ei pidä alastomuudesta enemmän kuin lapset”. Washington Postissa Lauren Rowello meni vielä pidemmälle ja vakuutti, että hän ”haluaa lastensa näkevän perversioita”. Itse asiassa Rowello puolusti sitä, että taaperoikäinen ja ala-asteikäinen lapsi näki miesten esittävän BDSM-seksileikkejä julkisesti:

”Kerroin heille kuitenkin totuuden: että nämä ihmiset olivat yhteisömme jäseniä, jotka juhlivat sitä, keitä he ovat ja mitä he haluavat tehdä.”

Rowello korosti, että Pride oli täydellinen paikka, jossa lapset saivat perehdytystä LGBT-ideologiaan. Juuri sen estäminen, etteivät lapset pääse todistamaan tällaisia tilanteita, on Unkarin julkisen kiellon taustalla oleva motiivi.

”Emme puhu lapsillemme tarpeeksi seksin harjoittamisesta tyydyttääksemme lihallisia tarpeita, jotka ilahduttavat ja kiehtovat meitä siinä hetkessä”, Rowello kirjoitti. ”Jakamalla perverssikulttuurin kieltä nuorten kanssa he saavat arvokasta tietoa turvallisista seksikäytännöistä – kuten rajojen asettamisen tärkeydestä, turvasanoista ja signaaleista, suunnittelun ja tutkimuksen merkityksen vahvistamisesta sekä tarpeesta hakea ja antaa innostunut suostumus.”

Jos on sellainen henkilö, jonka mielestä lapsille pitäisi esitellä ”turvasanoja”, alastomia homoseksuaaleja, jotka simuloivat seksiakteja, ja joka uskoo, että lasten altistuminen aikuisten miesten sukupuolielimille on ‘keskustelumahdollisuus’, joka on hyväksi heidän ”seksuaaliselle kehitykselleen”, ja että tällaiset keskustelut eivät ole ”koskaan liian aikaisin”, niin oletettavasti on myös sellainen henkilö, joka on hyvin vihainen Unkarin julkisesta Pride-kiellosta.

On kuitenkin tärkeää tietää, mitä Unkari kieltää ja mitä Priden puolustajat puolustavat – omin sanoin. Unkarin Pride-kieltoa vastustaville pitäisi esittää yksinkertainen kysymys: ”Pitäisikö lasten mielestäsi altistua aikuisten alastomuudelle ja seksuaaliselle kanssakäymiselle?” Sivistynyt yhteiskunta suojelee lapsia julkiselta irstailulta – tai ainakin sen pitäisi suojella. Viktor Orbán näyttää olevan yksi niistä harvoista länsimaisista johtajista, jotka vielä ymmärtävät tämän.

Lähde: European Conservative

